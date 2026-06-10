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Новости России

Roblox заработал в России после шести месяцев ограничений

Анастасия Мериакри
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Популярная во всем мире игровая платформа Roblox с 10 июня вновь стала доступна для российских пользователей без каких-либо ограничений. Информацию подтвердили в Минцифры РФ, пишет aif.ru.

Представители ведомства сообщили, что платформа полностью соответствует всем требованиям российского законодательства, касающимся защиты пользователей. Доступ к платформе восстановился спустя полгода после введения блокировки. Напомним, ограничения были введены из-за недостаточной защиты детей от нежелательного контента.

Ранее представители Roblox заявили о полной готовности выполнить все требования российских властей для снятия ограничений. В компании признали, что использовавшиеся механизмы фильтрации контента демонстрировали недостаточную эффективность и нуждались в доработке.

Министерство цифрового развития совместно с Роскомнадзором направили в правоохранительные органы обращение с рекомендацией отменить ограничительные меры в отношении игровой платформы. В ведомствах отметили, что разработчики продемонстрировали позитивные изменения в политике модерации контента, что и послужило основанием для снятия блокировки.

Теперь миллионы российских игроков снова могут пользоваться платформой, где пользователи создают собственные игры и виртуальные миры, а также взаимодействуют друг с другом в режиме реального времени.

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