Бронзовую собаку установят у музея-усадьбы академика Павлова в Рязани к августу

Около Дома-музея академика Ивана Павлова в Рязани появится скульптура собаки. Об этом сообщили в компании-подрядчике, которая реализует проект комплексного благоустройства территории.

Авторами скульптуры выступают рязанские скульпторы Полина и Василий Горбуновы. В середине марта Художественный совет города Рязани согласовал эскизный вариант, после чего мастера приступили к работе.

Сейчас проект находится на экваторе. Скульпторы уже масштабировали эскиз в полноразмерную глиняную фигуру и продолжают детализировать форму.

«Мы нашли все массы, утрясли все соотношения внутри композиции. Сейчас продолжаем детализировать форму — искать внутренние ритмы. Всё это — первый этап, работа с переходным, мягким материалом», — рассказали Полина и Василий Горбуновы.

После завершения работы с глиной начнется процесс формовки. Фигуру собаки разберут на составные части, на основе которых создадут восковые модели. Они нужны для формирования нужной толщины будущей бронзовой отливки.

«Здесь важно не промахнуться: она не должна быть ни слишком тонкой, ни слишком толстой. Промах может привести к потере качества, например, по готовому изделию могут пойти трещины, или может возникнуть нежелательная усадка», — пояснили скульпторы.

Следующий этап — изготовление литниковой заливочной системы и оболочки из огнеупорной смеси вокруг восковой формы. Затем воск будет вытоплен, а в пустоты формы залита бронза. Финальный шаг — сборка всех бронзовых фрагментов, сварка швов, ручная обработка поверхности и тонировка готового изделия.

Работы по благоустройству улицы Павлова завершатся к августу, и тогда бронзовая скульптура собаки займет свое законное место у Дома-музея знаменитого физиолога, чьи открытия оставили неизгладимый след в истории науки.