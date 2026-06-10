Freepik AI
Общество

Часть российских пенсионеров ждёт увеличение пенсий в июле 2026 года

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанские и российские пенсионеры, которым в июне 2026 года исполнилось 80 лет, в июле получат существенное увеличение пенсии. Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, для данной категории граждан предусмотрены сразу две меры поддержки. Во-первых, им полагается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Во-вторых, с 2025 года в фиксированную выплату включена надбавка за уход, которая также учитывается при расчете.

Эксперт привел наглядный пример, как изменится размер выплат. Если страховая пенсия по старости 80-летнего юбиляра июня в декабре 2025 года составляла 29 198,87 рубля, то в январе 2026-го после плановой индексации на 7,6% она выросла до 31 417,98 рубля. Именно эту сумму пенсионер получал в феврале — июне.

Однако в июле 2026 года произойдет значительный скачок. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля, а надбавка за уход — 1 413,86 рубля. С учетом достижения 80-летнего возраста размер пенсии у рассматриваемого пенсионера возрастет до 42 416,53 рубля.

Таким образом, прибавка составит более 11 тысяч рублей — увеличение почти на 35% по сравнению с июньскими выплатами.

Важно отметить, что перерасчет будет произведен автоматически. Подавать какие-либо заявления в Социальный фонд России не требуется — ведомство располагает всей необходимой информацией о возрасте пенсионеров и произведет увеличение выплат в беззаявительном порядке.

Предыдущая статья
Бронзовую собаку установят у музея-усадьбы академика Павлова в Рязани к августу
Следующая статья
Пророчество Жириновского сбывается. Грядёт великий исход евреев?

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в 84 года от онкологии. После неё осталось имущество в двух городах, трое бывших мужей в прошлом и один человек, которого она считала семьёй.
Интересное

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 июня

10 июня звезды советуют не торопиться с выводами, прислушиваться к интуиции и не забывать о близких. Для многих знаков день станет поворотным в вопросах здоровья, отношений и карьеры.
Темы
Общество

В Госдуме рассказали, как увеличить размер отпускных

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском. Формула проста: общий доход делится на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.
Общество

Бронзовую собаку установят у музея-усадьбы академика Павлова в Рязани к августу

Сейчас проект находится на экваторе. Скульпторы уже масштабировали эскиз в полноразмерную глиняную фигуру и продолжают детализировать форму.
Новости России

Roblox заработал в России после шести месяцев ограничений

Доступ к платформе восстановился спустя полгода после введения блокировки. Напомним, ограничения были введены из-за недостаточной защиты детей от нежелательного контента.
Общество

Жители трех улиц в Московском районе Рязани останутся без воды 11 июня

В Рязани 11 июня в Московском районе произойдет плановое прекращение подачи холодной воды. Ограничение связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях.
Общество

Минцифры объяснило, почему в Рязани нет угрозы БПЛА, но отсутствует интернет

Жители Рязанской области выразили своё недовольство по поводу ограничений мобильного интернета. Рязанцы подчёркивают, что после отмены угрозы атаки беспилотников доступ в сеть остаётся ограниченным.
Новости Касимова

Касимовская форелевая ферма готовится к выпуску деликатесов горячего и холодного копчения

На сегодняшний день на ферме уже действуют четыре производственные линии, оснащенные современными биофильтрами. Готовится к запуску второе помещение под цех переработки рыбы до товарного веса.
Общество

Два генератора подключили к дому на Княжьем Поле в Рязани после аварии на кабельных линиях

В Рязани 9 июня из-за повреждения двух кабельных линий без электроэнергии остались жители дома №23 и корпуса 1 по улице Княжье Поле. Ремонтные работы продолжаются до сих пор.
Происшествия

Благоустройство кладбища в Шацком округе обернулось разрухой и повреждением памятников

В селе Инная Слобода Шацкого округа работы по благоустройству кладбища привели к масштабным повреждениям. Как сообщили местные жители 7инфо, подрядчик во время спила деревьев повредил надгробия, памятники и ограды могил.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье