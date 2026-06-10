Часть российских пенсионеров ждёт увеличение пенсий в июле 2026 года

Рязанские и российские пенсионеры, которым в июне 2026 года исполнилось 80 лет, в июле получат существенное увеличение пенсии. Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, для данной категории граждан предусмотрены сразу две меры поддержки. Во-первых, им полагается двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Во-вторых, с 2025 года в фиксированную выплату включена надбавка за уход, которая также учитывается при расчете.

Эксперт привел наглядный пример, как изменится размер выплат. Если страховая пенсия по старости 80-летнего юбиляра июня в декабре 2025 года составляла 29 198,87 рубля, то в январе 2026-го после плановой индексации на 7,6% она выросла до 31 417,98 рубля. Именно эту сумму пенсионер получал в феврале — июне.

Однако в июле 2026 года произойдет значительный скачок. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9 584,69 рубля, а надбавка за уход — 1 413,86 рубля. С учетом достижения 80-летнего возраста размер пенсии у рассматриваемого пенсионера возрастет до 42 416,53 рубля.

Таким образом, прибавка составит более 11 тысяч рублей — увеличение почти на 35% по сравнению с июньскими выплатами.

Важно отметить, что перерасчет будет произведен автоматически. Подавать какие-либо заявления в Социальный фонд России не требуется — ведомство располагает всей необходимой информацией о возрасте пенсионеров и произведет увеличение выплат в беззаявительном порядке.