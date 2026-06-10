Пророчество Жириновского сбывается. Грядёт великий исход евреев?

В ночь на 9 июня американские военные ударили по Ирану. Именно этот сценарий Жириновский описывал с трибуны Госдумы ещё в 2013-м — пошагово. Почти дословное совпадение с реальностью.

«Старший брат» пришёл

В ночь на 9 июня 2026 года американские военные нанесли удары по территории Ирана. Атакованы системы ПВО, наземные пункты управления и радиолокационные станции. Поводом послужил сбитый в Ормузском проливе вертолёт Apache, пишет News.ru.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию». Корпус стражей исламской революции отчитался об ответных ударах по 21 цели на американских базах в регионе, включая Бахрейн и Иорданию. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обратился к американцам жёстко и прямо: «Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности».

Этот сценарий слово в слово описывал Владимир Жириновский. Причём ещё в 2013 году.

Лидер ЛДПР выстраивал цепочку событий с пугающей точностью. Израиль первым бьёт по иранским ядерным объектам. Тегеран отвечает. В Израиле появляются разрушения. А затем вступает «старший брат»: США мобилизуют НАТО и начинают бомбить Иран. Именно так политик описывал будущее с трибуны Госдумы тринадцать лет назад.

«Можно всю страну снести»

Однако самым мрачным в его прогнозах был не сам конфликт. Жириновский предупреждал о масштабах.

В 2019 году он заявил в эфире: после обычных бомбардировок в ход пойдёт тяжёлое оружие. «США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран, применяя очень страшное оружие локального действия, зачищая территорию полностью». По его словам, применение даже одного локального ядерного удара способно снести целую страну. Депутат назвал грядущее «самыми страшными» событиями и добавил: «Израиль погибает».

Экономические последствия он оценивал столь же катастрофически. Удар по Тегерану обвалит глобальные рынки. Нефть взлетит до $200 за баррель. Китайская экономика не выдержит. Евросоюз не выдержит тоже. Правда, есть ощущение, что к чему-то подобному мы с вами приближаемся?

В этом Жириновский усматривал скрытую цель Вашингтона. «Одним ударом Америка ослабляет и Брюссель, и Пекин. Но остаётся Россия», — говорил он в 2013 году.

«Все мировые деньги стекутся сюда»

Самая неожиданная часть его пророчеств касалась судьбы еврейской диаспоры. Ещё в 2004 году, в петербургской телепрограмме, Жириновский утверждал: после ядерного конфликта на Ближнем Востоке лопнет Евросоюз, рухнут США, а евреи хлынут в Россию. Страна станет их «базой спасения».

Для переселенцев создадут особую территорию — «московскую еврейскую республику» от Воронежа до Архангельска, от Перми до Петербурга. Москва превратится в новую «столицу евреев». «Все мировые деньги стекутся сюда. Все достижения человечества будут только здесь, в России», — предсказывал он в том же шоу.

В 2012 году, выступая в московском «Меркурий-клубе», Жириновский описал логику сделки коротко: евреи приносят капиталы и связи, русские осваивают земли и сохраняют суверенитет.

Ну и в конце провокационный вопрос: а вы хотели бы такой судьбы для России?