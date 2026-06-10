В Госдуме рассказали, как увеличить размер отпускных

Российские работники могут существенно увеличить размер отпускных, если учтут все нюансы расчета среднего заработка и правильно выберут месяц для отдыха. Об этом в беседе с ТАСС рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что в расчет отпускных должны включаться не только оклад, но и все виды премий — ежемесячные, квартальные, годовые, а также надбавки и доплаты. «Все, что связано с оплатой вашего труда», — подчеркнул Свищев.

Если работнику начисляли премии за результаты работы, но в отпускных их не учли, это повод требовать перерасчет.

«Суды в таких спорах встают на сторону работников, а работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей», — отметил депутат.

Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев перед отпуском. Формула проста: общий доход делится на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3. Важный нюанс: при повышении заработной платы в организации отпускные должны пересчитываться с применением коэффициента индексации.

Свищев обратил внимание, что выбор месяца отпуска существенно влияет на итоговую сумму выплат.

«Отпускные рассчитываются из среднего заработка, а зарплата за отработанные дни — из стоимости одного рабочего дня», — пояснил он.

В месяцах с большим количеством рабочих дней (например, 23 дня) стоимость одного дня ниже, и потеря в деньгах при уходе в отпуск становится незаметнее. И наоборот: в мае (19 рабочих дней) или январе (15 рабочих дней) каждый рабочий день стоит дорого, поэтому брать отпуск в такие месяцы невыгодно — работник теряет в деньгах.

Депутат также напомнил, что нерабочие праздничные дни, попадающие в период отпуска, не уменьшают его продолжительность, но и не оплачиваются отдельно.

Если работник обнаружил ошибки при расчете отпускных, порядок действий следующий: сначала обратиться к работодателю с заявлением о перерасчете, затем — в Государственную инспекцию труда, а при необходимости — в суд.