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Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Алексей Самохин
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Глава Чувашии Олег Николаев утром 10 июня подтвердил: Чебоксары атакованы. Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в комментарии для aif.ru обозначил сразу несколько версий того, как ракеты и беспилотники могли оказаться так далеко от линии фронта.

По его словам, аппараты могли зайти на Поволжье и Южный Урал со стороны третьих стран. Генерал также не исключил версию с диверсантами: замаскировавшись под специалистов, они могли прибыть на место и запустить БПЛА непосредственно с российской территории. Третий маршрут — через Каспийское море и далее по Волге.

Отдельно Попов остановился на херсонско-николаевском направлении. По его словам, ракеты в таком случае выходят на перешеек в районе Геническа, следуют вдоль южного побережья Азовского моря и берут курс на юг, откуда уже способны достичь Поволжья.

Ключевую роль в подобных ударах играет тактика перегрузки. ВСУ сначала массово задействуют дроны малой и средней дальности, загружая российскую систему ПВО. «А потом под шумок они пытаются запускать БПЛА дальнего действия, в том числе «Фламинго»», — пояснил генерал. Ракеты при этом идут на малых высотах, что существенно усложняет их обнаружение.

«Фламинго» — украинская разработка, о которой официально объявили в августе прошлого года. Ракета способна преодолевать до 3 тысяч километров со скоростью 900 км/ч. Масса боевой части составляет около тонны.

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