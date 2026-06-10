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Общество

Борис Ясинский отчитался о подготовке Рязани к отопительному сезону и ремонту дорог

Анастасия Мериакри
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский провел планерку с руководителями профильных подразделений. Ключевыми темами стали подготовка к отопительному сезону, дорожный ремонт и обеспечение безопасности на предстоящих праздниках.

Коммунальные службы города активно готовятся к зиме. На сегодняшний день уже отремонтировано более 3,6 км тепловых сетей, восстановлено свыше 5,7 тыс. кв. метров изоляции и приведено в порядок 23 котла. Из 16 участков магистральных сетей опрессовано пять, в ходе чего выявлено более 50 дефектов, большинство из которых уже устранено.

Особое внимание уделяется федеральным проектам: работы ведутся на трех участках (в районе улиц Новоселов, Попова и Садовой). До 15 июня планируется заключить контракт на ремонт сетей в районе Старой Дубравы и улицы Баженова. Ясинский взял контроль за сроками и качеством этих работ на личный контроль.

В городе продолжаются масштабные дорожные работы. Завершен ремонт на улицах Вознесенской, Введенской, Стройкова и в поселке Божатково. Стартовал капитальный ремонт участка Московского шоссе от путепровода до привокзальной площади, а также дороги к санаторию «Сосновый бор». Параллельно дорожники ремонтируют ливневую канализацию вдоль Муромского шоссе и приводят в порядок улицу Лесную и площадь Мичурина. В планах — установка нового светофора на пересечении Мервинской и 7-го Мервинского проезда.

Что касается ямочного ремонта, то только за первую декаду июня аварийные выбоины устранили более чем на 30 улицах Рязани и Солотчи. Инъекционно-струйным методом отремонтировали дороги в районе Борков, Черновицкую и Славянский проспект. На следующую неделю план: улицы Зубковой, Вокзальная, Гоголя, Костычева, Сельских Строителей, Новая, Солнечная, Котовского, Ленинского Комсомола, Осипенко, Окский проезд. Патчер выйдет на Интернациональную и Княжье поле.

Дорожные службы нанесли разметку на Первомайский проспект, Радиозаводская, Соборная площадь, Кремлёвский вал, площадь Свободы с участком до Окского шоссе, Введенская, Вознесенская, Стройкова, Циолковского, Куйбышевское шоссе, переходы у школ на Льва Толстого и Трудовой и перекрёсток Николодворянской и Полонского. В ближайшее время разметка появится еще на 28 дорогах и 64 школьных переходах.

Коммунальщики продолжают и механизированный покос травы. На этой неделе работы прошли в Верхнем парке, Комсомольском парке и ряде городских скверов. В администрацию отмечают, что в график покоса дополнительно включаются территории, на которые жалуются сами жители.

Завершая планерку, Борис Ясинский поручил ответственным службам обеспечить общественный порядок и безопасность 12 июня. В День России в городе пройдут масштабные гуляния: фестивали и концерты развернутся в ЦПКиО, Лесопарке, Рязанском кремле, на Лыбедском бульваре и других площадках. Большая афиша ко Дню России в Рязани доступна по ссылке: https://7info.ru/ryazan/ryazan-culture/bolshaya-afisha-ko-dnyu-rossii-v-ryazani-konczert-olega-gazmanova-i-festival-kremlyovskie-vechera/.

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