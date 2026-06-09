Культура и события

Большая афиша ко Дню России в Рязани: концерт Олега Газманова и фестиваль «Кремлёвские вечера»

Дарья Петухова
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Главное торжество пройдет на Лыбедском бульваре, где выступят творческие коллективы города. Хедлайнером вечера станет Олег Газманов, который исполнит свои популярные хиты.

Параллельно в городе начинает работу фестиваль «Кремлёвские вечера», где на открытии выступят творческие коллективы со всей страны, а также народный артист России Евгений Князев, известный по театральным ролям и работам в кино, и актриса Елизавета Арзамасова, знакомая зрителям по сериалу «Папины дочки».

Какие еще мероприятия стоит ждать в эти выходные – смотрите в нашей новой афише.

12 июня, пятница

Лыбедский бульвар

Праздничный концерт ко Дню России (0+) – с 17:00 до 20:00. В программе – выступления городских творческих коллективов и большой концерт под открытым небом. Главным гостем вечера станет народный артист России Олег Газманов.

Территория Рязанского кремля

Фестиваль «Кремлёвские вечера» (0+) – 13:00 и 20:00. В День России в Рязанском кремле выступит Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей» с программой «Русская народная песня — душа народов России». В 20:00 состоится торжественное открытие фестиваля с мультимедийным проектом «Семьи Небесные» с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра, народного артиста России Евгения Князева, актрисы Елизаветы Арзамасовой и других артистов.

ДК Приокский

Концерт «Россия единством сильна» (6+) – 13:00. В концерте примут участие вокальные и хореографические коллективы города с песнями о России и номерами, посвященными единству народов страны. Перед началом гостей у входа встретит эстрадный оркестр с инструментальной программой.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

ТРЦ «Марко Молл»

Музыкальная дуэль «Децибелы» (0+) – 16:00. На фудкорте от школы вокала «Панда Music» пройдёт семейное музыкальное состязание, где юные вокалисты поборются со взрослыми в исполнении популярных хитов. Вход свободный.

13 июня, суббота

Территория Рязанского кремля

Фестиваль «Кремлёвские вечера» (0+) – 13:00, 15:00 и 20:00. В 13:00 юных зрителей ждёт музыкальный спектакль «Конёк-горбунок», в 15:00 пройдет творческая встреча «Сцена без занавеса. Актер — волшебство или профессия?», а в 20:00 молодёжный состав оркестра и солисты Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и молодежи представят программу «Диалог эпох: классика и современность».

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 17:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

ТРЦ «Марко Молл»

«Супергеройская мастерская» (6+) – 14:30. Напротив магазина Zarina пройдет творческая площадка, где участники смогут сделать маски, амулеты, брелоки и расписные пряники с собственным дизайном.

14 июня, воскресенье

Территория Рязанского кремля

Фестиваль «Кремлёвские вечера» (0+) – 13:00, 18:00 и 19:00. В 13:00 выступит Большой детский хор имени В.С. Попова с программой «Детство — это я и ты», в 18:00 пройдет лекция искусствоведа Марии Зайцевой «Семейные узы в христианском искусстве», а в 19:00 фестиваль завершится концертным исполнением оперы Верди «Риголетто» с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра, камерного хора и солистов ведущих музыкальных театров России.

МКЦ

Спектакль «Щенячий дозор» (0+) – 12:00. Добрая история о дружбе и взаимопомощи с участием щенков-супергероев. Зрителей ждут выступления клоунов, спецэффекты и интерактивные номера.

Рязанский цирк

«Жираф шоу» (0+) – 13:00. Жираф Багир – главный участник программы, который выполнит необычные трюки и покажет изящные номера. Зрителей ждёт яркое цирковое представление, рассчитанное на детей и взрослых.

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