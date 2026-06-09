В Рязани утром 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 10:40 возле дома №35 по улице Вишневой 29-летний водитель автомобиля Honda Civic столкнулся с мотоциклом BMW, за рулем которого находился 28-летний житель областного центра. После удара мотоцикл продолжил движение по инерции и врезался в припаркованный Nissan Qashqai.

В результате аварии травмы получил водитель BMW. Медики оказали ему необходимую помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Госавтоинспекции, за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими. В этих авариях два человека погибли, еще двое получили травмы. Кроме того, произошло 33 ДТП с материальным ущербом.