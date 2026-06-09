Пара, мечтающая о кругосветке на воде, сыграла свадьбу в музее-усадьбе Павлова в Рязани

В рязанском музее-усадьбе академика И.П. Павлова состоялось торжественное бракосочетание Евгения и Татьяны. Церемония прошла в рамках регионального проекта «Новые места для счастья», который реализует ГБУ РО «Сервис-ЗАГС».

Свадьба в музее — это выбор для тех, кто ценит историю, искусство и стремится к созданию неповторимой атмосферы в день бракосочетания. Усадьба Павлова с ее уникальной архитектурой и историческим антуражем стала идеальным фоном для торжественной регистрации брака.

Как рассказали сами молодожены, они объединены общей любовью к путешествиям, природе и прогулкам на лодке. В мечтах у влюбленных — отправиться в кругосветное путешествие по воде.

Своим жизненным кредом пара выбрала слова Юрия Никулина: «Счастье — это когда я прихожу с работы, ужинаю с любимой женой, в любимом доме, ложусь спать, утром иду на любимую работу». Именно к такому простому и настоящему счастью стремятся Евгений и Татьяна.

Проект «Новые места для счастья» позволяет рязанским парам проводить торжественные церемонии бракосочетания в необычных и знаковых локациях региона, делая день создания семьи по-настоящему незабываемым.