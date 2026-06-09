Житель Рязани получил 5,5 лет колонии строгого режима за хранение наркотиков и психотропных веществ

Рязанский районный суд вынес приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

Суд установил, что в период с конца декабря 2025 года по начало января 2026 года мужчина приобрёл для личного употребления запрещённые вещества: марихуану весом более 37 граммов, амфетамин весом более 25 граммов. Запрещённые вещества он хранил по месту своего жительства без цели сбыта.

Правоохранительные органы пресекли преступную деятельность мужчины в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Психотропное вещество и наркотическое средство были изъяты из незаконного оборота.

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта).

Учитывая, что мужчина ранее уже был судим, суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок осуждённый будет в колонии строгого режима.