Кардиолог предупредила об опасности электротранспорта для сердца

Электросамокаты и другие виды электротранспорта могут провоцировать приступы пароксизмальной тахикардии — внезапного учащения пульса до 220 ударов в минуту. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.

По словам эксперта, электротранспорт воздействует на сердце сразу с двух сторон: через постоянную мелкую вибрацию колёс и через моментальные старты с места. Каждое из этих воздействий по отдельности здоровому взрослому человеку не страшно, но в связке они способны запустить опасный приступ.

«Это внезапный приступ, при котором пульс без видимой причины разгоняется до 140–220 ударов в минуту и держится на такой отметке от пары секунд до нескольких часов. У здорового взрослого человека сердце в покое стучит 60–80 раз. Во время эпизода обычно ощущается резкий толчок в груди, нехватка воздуха, головокружение, иногда — паника и слабость в ногах», — объяснила Бонадыкова.

Главный виновник происходящего — вегетативная нервная система. Это «автопилот» организма, который без участия сознания управляет пульсом, давлением, дыханием и работой кишечника.

Постоянная мелкая тряска от неровного асфальта раздражает рецепторы во внутренних органах и заставляет нервную систему включать режим «бей или беги». Сердцу поступает команда биться чаще, сосуды сужаются, давление подскакивает. У людей с уже существующими, но пока не выявленными нарушениями ритма этот сигнал нередко становится спусковым крючком для приступа.

Отдельная история — кнопка ускорения. У большинства моделей разгон до 25 км/ч занимает всего две-три секунды. За это время в кровь выбрасывается порция адреналина — гормона, который готовит тело к опасности. Адреналин повышает возбудимость клеток сердечной мышцы и облегчает запуск аритмии.

«На приемах мы регулярно встречаем молодых пациентов 25–35 лет, которые приходят с жалобами на «трепетание» в груди после поездок. Чаще всего это люди, никогда раньше не жаловавшиеся на сердце. Они даже не подозревают, что ежедневный путь до работы превратился в стресс-тест для миокарда», — отмечает кардиолог.

Особенно высоки риски у тех, кто едет натощак, после кофе или энергетика, в жару, после бессонной ночи. Опасность многократно возрастает у людей с пролапсом митрального клапана, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (врождённая особенность проведения нервного импульса в сердце), повышенной функцией щитовидной железы, скрытым воспалением сердечной мышцы после перенесённого ОРВИ. Многие даже не подозревают о таких диагнозах, потому что в покое самочувствие хорошее, подчеркнула врач.