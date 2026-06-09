Image by senivpetro on Freepik
Здоровье

Кардиолог предупредила об опасности электротранспорта для сердца

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Электросамокаты и другие виды электротранспорта могут провоцировать приступы пароксизмальной тахикардии — внезапного учащения пульса до 220 ударов в минуту. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.

По словам эксперта, электротранспорт воздействует на сердце сразу с двух сторон: через постоянную мелкую вибрацию колёс и через моментальные старты с места. Каждое из этих воздействий по отдельности здоровому взрослому человеку не страшно, но в связке они способны запустить опасный приступ.

«Это внезапный приступ, при котором пульс без видимой причины разгоняется до 140–220 ударов в минуту и держится на такой отметке от пары секунд до нескольких часов. У здорового взрослого человека сердце в покое стучит 60–80 раз. Во время эпизода обычно ощущается резкий толчок в груди, нехватка воздуха, головокружение, иногда — паника и слабость в ногах», — объяснила Бонадыкова.

Главный виновник происходящего — вегетативная нервная система. Это «автопилот» организма, который без участия сознания управляет пульсом, давлением, дыханием и работой кишечника.

Постоянная мелкая тряска от неровного асфальта раздражает рецепторы во внутренних органах и заставляет нервную систему включать режим «бей или беги». Сердцу поступает команда биться чаще, сосуды сужаются, давление подскакивает. У людей с уже существующими, но пока не выявленными нарушениями ритма этот сигнал нередко становится спусковым крючком для приступа.

Отдельная история — кнопка ускорения. У большинства моделей разгон до 25 км/ч занимает всего две-три секунды. За это время в кровь выбрасывается порция адреналина — гормона, который готовит тело к опасности. Адреналин повышает возбудимость клеток сердечной мышцы и облегчает запуск аритмии.

«На приемах мы регулярно встречаем молодых пациентов 25–35 лет, которые приходят с жалобами на «трепетание» в груди после поездок. Чаще всего это люди, никогда раньше не жаловавшиеся на сердце. Они даже не подозревают, что ежедневный путь до работы превратился в стресс-тест для миокарда», — отмечает кардиолог.

Особенно высоки риски у тех, кто едет натощак, после кофе или энергетика, в жару, после бессонной ночи. Опасность многократно возрастает у людей с пролапсом митрального клапана, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (врождённая особенность проведения нервного импульса в сердце), повышенной функцией щитовидной железы, скрытым воспалением сердечной мышцы после перенесённого ОРВИ. Многие даже не подозревают о таких диагнозах, потому что в покое самочувствие хорошее, подчеркнула врач.

Предыдущая статья
Житель Рязани получил 5,5 лет колонии строгого режима за хранение наркотиков и психотропных веществ

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Генерал объяснил, как террористы ВСУ начали отслеживать поезда и автобусы 

Украинские военные начали использовать новые системы обнаружения и сопровождения движущихся целей. По словам генерал-майора Владимира Попова, такие технологии позволяют наносить удары по поездам, автобусам, кораблям и автомобильным колоннам.

Темы

Происшествия

Житель Рязани получил 5,5 лет колонии строгого режима за хранение наркотиков и психотропных веществ

Суд установил, что в период с конца декабря 2025 года по начало января 2026 года мужчина приобрёл для личного употребления запрещённые вещества: марихуану весом более 37 граммов, амфетамин весом более 25 граммов.
Общество

Пара, мечтающая о кругосветке на воде, сыграла свадьбу в музее-усадьбе Павлова в Рязани

Своим жизненным кредом пара выбрала слова Юрия Никулина: «Счастье — это когда я прихожу с работы, ужинаю с любимой женой, в любимом доме, ложусь спать, утром иду на любимую работу».
Общество

Очевидцы засняли автомобильного взломщика в Приокском районе Рязани

На записи видно, как мужчина настойчиво и с силой дергает за ручку автомобильной двери, пытаясь попасть внутрь машины. Очевидцы инцидента вызвали полицию.
Новости Касимова

В Касимове создают «Школу креативных индустрий» с бесплатными занятиями по VR и 3D-графике

Новая школа станет мощным импульсом для развития округа и уникальным шансом для молодежи получить современные востребованные компетенции.
Новости России

В Москве две девушки пострадали в давке из-за бесплатной косметики

В центре Москвы две девушки в возрасте 15 и 18 лет пострадали во время давки, возникшей у магазина косметики на Новом Арбате.
Экология, природа, животные

Лисы массово нападают на домашнюю птицу в Рязанской области

О нападениях лис рассказывают жители сразу нескольких населенных пунктов округа — Казачьей и Черной Слободы, Новоселок, Большого Агишева, деревни Наша. По словам местных жителей, хищницы приходят то в один, то в другой двор, оставляя за собой печальный след.
Происшествия

Стало известно, сколько БПЛА сбили над Рязанской областью 8 июня

В период с 14:00 до 20:00 над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщает губернатор Павел Малков.
Происшествия

Минобороны РФ сообщило об очередном сбитом БПЛА над Рязанской областью 8 июня

Это уже третья волна атаки на Рязанскую область за сутки. Напомним, в ночь на 8 июня над регионом были сбиты шесть беспилотников.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье