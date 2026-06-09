Кардиолог предупредила об опасности электротранспорта для сердца

Электросамокаты и другие виды электротранспорта могут провоцировать приступы пароксизмальной тахикардии — внезапного учащения пульса до 220 ударов в минуту. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Валерия Бонадыкова.
По словам эксперта, электротранспорт воздействует на сердце сразу с двух сторон: через постоянную мелкую вибрацию колёс и через моментальные старты с места. Каждое из этих воздействий по отдельности здоровому взрослому человеку не страшно, но в связке они способны запустить опасный приступ.
Главный виновник происходящего — вегетативная нервная система. Это «автопилот» организма, который без участия сознания управляет пульсом, давлением, дыханием и работой кишечника.
Постоянная мелкая тряска от неровного асфальта раздражает рецепторы во внутренних органах и заставляет нервную систему включать режим «бей или беги». Сердцу поступает команда биться чаще, сосуды сужаются, давление подскакивает. У людей с уже существующими, но пока не выявленными нарушениями ритма этот сигнал нередко становится спусковым крючком для приступа.
Отдельная история — кнопка ускорения. У большинства моделей разгон до 25 км/ч занимает всего две-три секунды. За это время в кровь выбрасывается порция адреналина — гормона, который готовит тело к опасности. Адреналин повышает возбудимость клеток сердечной мышцы и облегчает запуск аритмии.
Особенно высоки риски у тех, кто едет натощак, после кофе или энергетика, в жару, после бессонной ночи. Опасность многократно возрастает у людей с пролапсом митрального клапана, синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (врождённая особенность проведения нервного импульса в сердце), повышенной функцией щитовидной железы, скрытым воспалением сердечной мышцы после перенесённого ОРВИ. Многие даже не подозревают о таких диагнозах, потому что в покое самочувствие хорошее, подчеркнула врач.