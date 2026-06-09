В Милославском районе завершается строительство элеваторного комплекса мощностью 15 000 тонн

На территории ОАО «Аграрий – Ранова» в Милославском районе Рязанской области выходит на финишную прямую строительство нового элеваторного комплекса проектной мощностью 15 000 тонн единовременного хранения. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Новый элеваторный комплекс будет оснащён передовым оборудованием, которое позволит выполнять полный цикл работ с зерном: приём сельскохозяйственной продукции, очистка зерна различных культур, временное хранение с соблюдением всех необходимых условий, отгрузка готовой продукции.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно повысить эффективность и качество логистических процессов в агропромышленном комплексе Рязанской области.