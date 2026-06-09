В Минтрансе объяснили почему Солотчинский мост не могут отремонтировать капитально

Жители Рязанской области вновь подняли тему плачевного состояния Солотчинского моста. Рязанцы возмущены тем, что уже более четырех лет переправа находится в ужасном состоянии, и требуют не ямочного ремонта, а полноценного восстановления покрытия секторами.

«Отремонтируйте секторами Солотчинский мост, ямочный ремонт ему не поможет. Больше 4 лет он в ужасном состоянии», — возмущаются авторы обращений.

В региональном Министерстве транспорта признают наличие проблемы, однако поясняют, что полноценный ремонт моста — задача гораздо более сложная и масштабная, чем может показаться на первый взгляд.

«Полноценный ремонт требует полной замены покрытия, а мост имеет бетонное основание, что делает работы очень трудоёмкими», — пояснили в ведомстве.

При этом в Минтрансе подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле. Дорожные службы ежедневно осматривают проезжую часть и оперативно устраняют опасные ямы, чтобы обеспечить безопасность движения.