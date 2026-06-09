Павел Малков подвел итоги пяти лет Народной программы на форуме «Есть результат!»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков принял участие в итоговом отчетно-программном форуме партии «Есть результат!», который прошел 9 июня в Москве. Мероприятие собрало представителей всех субъектов Центрального федерального округа.

В форуме участвовали председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, депутаты, представители федеральных и региональных органов власти, ветераны спецоперации, общественники, предприниматели и эксперты. В состав делегации Рязанской области вошли: первый заместитель председателя Правительства Денис Боков, заместитель председателя Правительства Юлия Швакова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министры, главы муниципалитетов, депутаты, секретари местных отделений, а также победители предварительного голосования — депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, заслуженный юрист РФ, куратор социального проекта «Сберправо» Лиана Пепеляева и ветеран СВО Сергей Боярский.

На форуме подвели итоги реализации Народной программы и сформировали пакет предложений для нового программного документа, с которым партия пойдет на выборы этого года. Кроме пленарного заседания, прошли круглые столы, посвященные поддержке участников СВО, семей с детьми, молодежным инициативам, подготовке кадров, экономике и технологическому лидерству, развитию АПК, здравоохранения, городской инфраструктуры и цифровых сервисов для жителей.

Павел Малков отметил на форуме в комментарии журналистам:

«Недаром этот форум «Единой России» называется «Есть результат!». Уже пять лет работаем по Народной программе. Беспрецедентными темпами идет обновление всей инфраструктуры. Огромное количество реальных дел. И, конечно, идет речь не только о строительстве соцобъектов, большое количество учреждений модернизируется. Люди получают важную социальную поддержку. Главное – реальные изменения в жизни людей. Это всегда подчеркивает наш депутат Госдумы Андрей Михайлович Макаров. Ему огромная благодарность за поддержку региона. Рязанцы это видят и ценят, они поддержали его кандидатуру на предварительном голосовании: Андрей Макаров победил с огромным отрывом от других кандидатов».

По словам губернатора, благодаря Народной программе в Рязанской области построено 135 социальных объектов: шесть школ, более 20 детских садов и яслей, свыше 80 ФАПов. Также открыты несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов и Домов культуры. Обновлено более тысячи километров региональных дорог, благоустроено почти 200 общественных пространств. Материнский капитал выплачен почти 38 тысячам рязанских семей, более 11 тысяч воспользовались семейной ипотекой.