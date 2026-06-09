Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков подвел итоги пяти лет Народной программы на форуме «Есть результат!»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков принял участие в итоговом отчетно-программном форуме партии «Есть результат!», который прошел 9 июня в Москве. Мероприятие собрало представителей всех субъектов Центрального федерального округа.

В форуме участвовали председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, депутаты, представители федеральных и региональных органов власти, ветераны спецоперации, общественники, предприниматели и эксперты. В состав делегации Рязанской области вошли: первый заместитель председателя Правительства Денис Боков, заместитель председателя Правительства Юлия Швакова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министры, главы муниципалитетов, депутаты, секретари местных отделений, а также победители предварительного голосования — депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, заслуженный юрист РФ, куратор социального проекта «Сберправо» Лиана Пепеляева и ветеран СВО Сергей Боярский.

На форуме подвели итоги реализации Народной программы и сформировали пакет предложений для нового программного документа, с которым партия пойдет на выборы этого года. Кроме пленарного заседания, прошли круглые столы, посвященные поддержке участников СВО, семей с детьми, молодежным инициативам, подготовке кадров, экономике и технологическому лидерству, развитию АПК, здравоохранения, городской инфраструктуры и цифровых сервисов для жителей.

Павел Малков отметил на форуме в комментарии журналистам:

«Недаром этот форум «Единой России» называется «Есть результат!». Уже пять лет работаем по Народной программе. Беспрецедентными темпами идет обновление всей инфраструктуры. Огромное количество реальных дел. И, конечно, идет речь не только о строительстве соцобъектов, большое количество учреждений модернизируется. Люди получают важную социальную поддержку. Главное – реальные изменения в жизни людей. Это всегда подчеркивает наш депутат Госдумы Андрей Михайлович Макаров. Ему огромная благодарность за поддержку региона. Рязанцы это видят и ценят, они поддержали его кандидатуру на предварительном голосовании: Андрей Макаров победил с огромным отрывом от других кандидатов».

По словам губернатора, благодаря Народной программе в Рязанской области построено 135 социальных объектов: шесть школ, более 20 детских садов и яслей, свыше 80 ФАПов. Также открыты несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов и Домов культуры. Обновлено более тысячи километров региональных дорог, благоустроено почти 200 общественных пространств. Материнский капитал выплачен почти 38 тысячам рязанских семей, более 11 тысяч воспользовались семейной ипотекой.

«Народная программа учитывает все направления жизни людей. Сейчас «Единая Россия» активно собирает наказы для новой программы. Работают первичные отделения, лидеры общественного мнения. Собираем предложения в онлайн формате. Провели региональный форум партии, там тоже участники выдвинули свои идеи. Предложения касаются всех сфер жизни страны», – сказал Павел Малков.

Предыдущая статья
В Минтрансе объяснили почему Солотчинский мост не могут отремонтировать капитально
Следующая статья
Вслед за интернетом в Рязани начались проблемы с мобильной связью

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Генерал объяснил, как террористы ВСУ начали отслеживать поезда и автобусы 

Украинские военные начали использовать новые системы обнаружения и сопровождения движущихся целей. По словам генерал-майора Владимира Попова, такие технологии позволяют наносить удары по поездам, автобусам, кораблям и автомобильным колоннам.

Темы

Общество

РНПК провела для учащихся «Роснефть-класса» летний практикум

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») провела летний практикум для десятиклассников «Роснефть-класса» из школы №43.
Общество

Жителям Рязанской области напоминают о продлении запрета на вылов воблы в Каспийское море и Волге

Жителей Рязанской области, которые планируют поездку на отдых, рыбалку или туризм в Республику Калмыкию и Астраханскую область, предупреждают о действующих ограничениях на вылов рыбы.
Общество

24 бездомных животных обрели семью на выставке в Рязани

В Лесопарке успешно прошла первая в этом году выставка-пристройство «Пойдем домой».
Общество

Аркадий Фомин принял участие в сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла пленарная сессия «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие».
Общество

В Рязани откроется беговой центр уже в этом году

На ПМЭФ‑2026 презентовали масштабный проект сети бесплатных беговых центров — один из них построят в Рязани.
Новости Касимова

В Касимове выкопали саженцы цветов с городских клумб спустя день после посадки

Неизвестные выкопали саженцы с городских клумб, оставив пустые места там, где ещё вчера должны были расти цветы.
Общество

Павел Малков обсудил с китайскими партнерами развитие сотрудничества на ПМЭФ-2026

На второй день Петербургского международного экономического форума губернатор Рязанской области Павел Малков вместе с членами региональной делегации провел деловую встречу, посвященную перспективам партнерства с представителями китайской корпорации China Chengtong International Investment и Бизнес-парка Гринвуд.
Общество

На Почтовой установили 56 вазонов с туями и петуниями

На улице Почтовой высадили свежие цветочные композиции.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье