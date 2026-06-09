Павел Малков подвел итоги пяти лет Народной программы на форуме «Есть результат!»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков принял участие в итоговом отчетно-программном форуме партии «Есть результат!», который прошел 9 июня в Москве. Мероприятие собрало представителей всех субъектов Центрального федерального округа.
В форуме участвовали председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, депутаты, представители федеральных и региональных органов власти, ветераны спецоперации, общественники, предприниматели и эксперты. В состав делегации Рязанской области вошли: первый заместитель председателя Правительства Денис Боков, заместитель председателя Правительства Юлия Швакова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министры, главы муниципалитетов, депутаты, секретари местных отделений, а также победители предварительного голосования — депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров, заслуженный юрист РФ, куратор социального проекта «Сберправо» Лиана Пепеляева и ветеран СВО Сергей Боярский.
На форуме подвели итоги реализации Народной программы и сформировали пакет предложений для нового программного документа, с которым партия пойдет на выборы этого года. Кроме пленарного заседания, прошли круглые столы, посвященные поддержке участников СВО, семей с детьми, молодежным инициативам, подготовке кадров, экономике и технологическому лидерству, развитию АПК, здравоохранения, городской инфраструктуры и цифровых сервисов для жителей.
Павел Малков отметил на форуме в комментарии журналистам:
По словам губернатора, благодаря Народной программе в Рязанской области построено 135 социальных объектов: шесть школ, более 20 детских садов и яслей, свыше 80 ФАПов. Также открыты несколько новых физкультурно-оздоровительных комплексов и Домов культуры. Обновлено более тысячи километров региональных дорог, благоустроено почти 200 общественных пространств. Материнский капитал выплачен почти 38 тысячам рязанских семей, более 11 тысяч воспользовались семейной ипотекой.