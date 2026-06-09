Вслед за интернетом в Рязани начались проблемы с мобильной связью

Рязанцы массово жалуются на перебои в работе мобильной связи и мобильного Интернета. По словам горожан, отключения сети стали уже обыденностью, а проблемы с дозвоном — новым испытанием для жителей региона.

«Почему в других городах всё работает… у нас что?» — негодуют пользователи в социальных сетях.

Люди отмечают, что даже связаться с близкими по телефону стало настоящей проблемой. «Дозвониться до родных очень трудно, и то раза с 4–5 получается», — пишут рязанцы. Другие пользователи сообщают о постоянных «разрывах связи» и невозможности решить рабочие вопросы. «До меня клиенты не могут дозвониться. Как людям работать? Вы их без зарплаты хотите оставить?» — возмущаются горожане.

В региональном Министерстве цифрового развития и информационных технологий прокомментировали ситуацию. По словам чиновников, сбои связаны с мерами безопасности.

«В каждом регионе индивидуально определяются условия работы мобильного интернета в связи с оперативной обстановкой. Отсутствие интернета вызывает большие неудобства, однако эти меры принимаются ради безопасности рязанцев», — пояснили в ведомстве.

В Минцифры напомнили, что с февраля 2026 года операторы связи не несут ответственности за перебои в работе, если ограничения вводятся по требованию специальных служб. В ведомстве подчеркнули, что ограничение связи считается вынужденной мерой.