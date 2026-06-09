Фото: телеграм-канал "Рязанская полиция"
Происшествия

Молодой рязанец угнал автомобиль родственника, который отказался дать ключи

Анастасия Мериакри
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В поселке Милославское Скопинского района полицейские задержали 20-летнего жителя Рязани, который угнал автомобиль «Лада» у своего же родственника, к тому же в гости к которому и приехал.

С заявлением в межмуниципальный отдел МВД РФ «Скопинский» обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне к нему в гости из Рязани приехал 20-летний родственник, а утром обнаружил, что гостя в доме нет, как и его автомобиля «Лада», припаркованного у дома.

Оперативники уголовного розыска выехали на место и начали опрашивать местных жителей. Выяснилось, что ночью на улицах поселка видели машину, похожую на пропавшую. Вскоре «Ладу» нашли на окраине — автомобиль был оставлен с ключом в замке зажигания и в технически исправном состоянии. Машину поместили на специальную стоянку.

Продолжая объезд улиц, полицейские обнаружили мужчину, внешне похожего на пропавшего гостя. Им оказался тот самый 20-летний рязанец, который и признался в содеянном.

По предварительной информации, вечером в гостях молодой человек употребил спиртное. Алкоголь вскружил ему голову, и он захотел покататься на машине хозяина. Родственник ответил отказом, сославшись на нетрезвое состояние гостя. Чтобы исключить возможность угона, автовладелец спрятал ключ от автомобиля в мебель и лег спать. Однако гость дождался, пока хозяин уснет, отыскал ключи и уехал кататься по ночному поселку. К утру мужчина утомился, бросил «Ладу» на окраине и побрел обратно, придумывая оправдания, но не успел сочинить подходящую версию — его задержали полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

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