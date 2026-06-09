Астролог назвала знаки зодиака, которые встретят любовь летом 2026 года

Представители шести знаков зодиака имеют высокие шансы встретить свою вторую половинку летом 2026 года. Об этом в интервью изданию «Москва 24» рассказала астролог Катерина Дятлова.

По словам эксперта, в зону повышенного романтического внимания попадают Овны, Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы. При этом у многих из них знакомство произойдет спонтанно, даже во время повседневных рутинных дел.

Так, Овны смогут найти любовь прямо на рабочем месте, притягивая внимание своим профессионализмом и дружеской поддержкой. Скорпионы очаруют потенциальных партнеров своей душевностью и гостеприимством.

Стрельцы будут покорять сердца своими знаниями, кругозором и ресурсами. Астролог отметила, что удивить избранника можно как кулинарными талантами, так и, например, ярким автомобилем. Козерогов ждет успех благодаря их таланту, сильному характеру, а также физическому и материальному благополучию.

Водолеи привлекут внимание своим природным очарованием. По словам Дятловой, выбор поклонников у них будет велик как среди новых знакомых, так и среди бывших возлюбленных. Однако эксперт посоветовала Водолеям не надевать «розовые очки» и внимательнее присматриваться к партнерам.

Рыбы будут притягивать людей своей добротой, альтруизмом, коллективизмом и необычным имиджем. Астролог подчеркнула, что представителям этого знака этим летом важно сделать шаг от независимости к партнерству, научиться уступать, разделять задачи и просить о поддержке.