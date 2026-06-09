В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии на трех улицах

Сегодня днем в Рязани произошло технологическое нарушение в работе электросетей, в результате которого без электричества остались жители нескольких улиц.

Отключение произошло в 13:55 и затронуло потребителей по следующим адресам: улицы Интернациональная, Станкозаводская и Бирюзова.

В настоящее время аварийные бригады работают на месте и осуществляют локализацию поврежденного участка сети. Специалисты делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

По вопросам электроснабжения жители могут обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 55-01-12.