Восемьдесят человек участвовали в новой фазе поисков семьи Усольцевых

Следственный комитет снял ограничения с местности, где ведутся поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на старшего помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлию Арбузову.

Напомним, 4 июня стартовала активная фаза поисков семьи. На въезде в посёлок Кутурчин на несколько дней был выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в труднодоступной местности. В операции участвовали около 80 человек — профессиональные спасатели, следователи, полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

«На территории, где велись поиски семьи, действительно был установлен блокпост. Посторонних не пускали, чтобы исключить травмирование граждан, не обладающих необходимыми навыками для поиска людей в труднодоступной горной местности. Ограничения для туристов были серьёзными, но они действовали только на время организации поисковых мероприятий — в течение пяти дней. Сейчас никаких ограничений больше нет, и любой желающий может поехать туда и гулять по лесу», — пояснила Юлия Арбузова.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропала 28 сентября 2025 года. В тот день они ушли в прогулку по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье и не вернулись. Первые масштабные поиски начались 1 октября и продлились до 12 октября, после чего были приостановлены из-за выпавшего снега.

Весной на месте периодически работали спасатели, полицейские и следователи, а также несколько волонтеров отряда «ЛизаАлерт». Новая активная фаза поисков стартовала 4 июня 2026 года, однако на данный момент она завершена. Координацию операции с самого начала осуществляет Следственный комитет.