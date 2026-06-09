В Рязани впервые состоится «Ночь любви» с ночными браками под звёздным небом

В Рязани впервые в истории региона пройдет романтическое мероприятие «Ночь любви» — ночная регистрация браков во Дворце торжеств. Об этом сообщили в ГБУ РО «Сервис-ЗАГС».

Мероприятие состоится 8 августа 2026 года и продлится с 17:00 до полуночи. Организаторы обещают нежные сумерки, блеск августовских звезд и таинственную атмосферу ночи, в которой прозвучит заветное «да».

Стать участниками «Ночи любви» могут все желающие пары. Главное условие — наличие поданного заявления в ЗАГС. Подать заявление необходимо до 7 июля 2026 года.

«Возможность выпадает раз в году, поэтому торопитесь», — подчеркивают организаторы.

Хорошая новость для тех, кто уже подал заявление на другую дату: перенести регистрацию на «Ночь любви» возможно. Для этого необходимо связаться с Сервис-ЗАГС для консультации и заключения договора.