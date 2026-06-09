Актер из фильмов серии «Крестный отец» Энтони Гуидера умер после трех недель в реанимации

Американский актер Энтони Гуидера, известный по ролям в фильмах серии «Крестный отец», умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на издание TMZ.

По информации портала, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. Супруга актера Вэлери рассказала, что он потерял сознание в гостиной собственного дома. Гуидеру экстренно доставили в больницу и на три недели подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако впоследствии врачи приняли решение отключить его от системы. Точную причину остановки сердца медикам установить не удалось.

За свою карьеру Энтони Гуидера снялся в 30 фильмах и сериалах. Широкую известность ему принесла роль телохранителя Энтони в картинах «Крестный отец 3» и «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне». Кроме того, актер участвовал в таких проектах, как «Армагеддон», «Почтальон», «Скорая помощь», «Скала», «Звездный путь: Дальний космос 9», «Притворщик», «Ангел» и «Детектив Нэш Бриджес».

Особое место в карьере Гуидеры заняла работа в фантастическом фильме «Особь» 1995 года. В 1996 году вместе с актрисой Наташей Хенстридж он получил кинопремию MTV Movie Award в номинации «Лучший поцелуй» за эту картину.