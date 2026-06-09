Фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

Экосовет Рязанской области контролирует реализацию инвестпроектов в животноводстве

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области состоялось второе заседание Общественного экологического совета региона, которое провел его руководитель, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Главной темой встречи стала реализация инвестиционных проектов в отрасли животноводства, прежде всего на территории Скопинского и Кораблинского муниципальных образований.

В заседании приняли участие руководители профильных министерств — сельского хозяйства и продовольствия, природопользования, территориальной политики, представители администраций Рязани, Михайловского, Старожиловского и Кораблинского округов, компании «АПК-Рязань», ученые из Санкт-Петербурга, а также общественные активисты и местные жители.

Рашид Исмаилов подчеркнул, что компания-инвестор вышла на открытый диалог с общественностью. «Открытость и прозрачность всех инвестпроектов, доступность экологической информации для любого жителя — теперь данность. Решения, которые принимаются на уровне регионального Правительства в части экологии, теперь будут согласовываться с нами как институтом общественного влияния», — отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов рассказал о приоритетных планах развития АПК. По его словам, одна из ключевых задач, обозначенных Президентом РФ, — увеличить производство животноводческой продукции на 25 процентов относительно 2021 года. Для этого активно модернизируются действующие предприятия и ведется работа с инвесторами.

Руководитель ООО «АПК-Рязань» Ирина Шудрикова подробно рассказала о работе действующих объектов компании в регионе и других субъектах страны, обеспечении экологических норм, а также социальной деятельности предприятия. Она отметила, что на территориях, где расположены производственные площадки, проводится благоустройство, профориентация молодежи, создается социальная инфраструктура, оказывается поддержка ветеранам СВО и их семьям.

Жители Скопинского и Кораблинского округов, которые посетили с экскурсией действующие объекты компании в Тверской области, поделились положительными впечатлениями от увиденного. Члены Экосовета задали руководству компании вопросы по обеспечению экологических требований на всех этапах строительства и эксплуатации комплексов.

«Готовность компании к постоянному диалогу с людьми — свидетельство реально ответственного подхода. Будем обеспечивать постоянный мониторинг и контроль», — заявил Рашид Исмаилов.

Отдельно Рашид Исмаилов обратил внимание на работу другого инвестора — владельца свиноводческого комплекса в селе Вослебово Скопинского округа. Местные жители постоянно жалуются на неприятный запах. Руководители компании заявили о готовности усилить взаимодействие по обеспечению экологических требований только после рабочей поездки Губернатора в Скопинский округ.

«Нужно уже делать, а не выражать готовность к диалогу. Такие ситуации очень влияют на доверие людей: если в одном месте фонит, то они сразу думают, что и другие инвесторы тоже могут себя так вести», — подчеркнул глава Экосовета.

Члены Экосовета также подвели итоги рейдовых мероприятий по мониторингу хода благоустройства Центрального парка культуры и отдыха Рязани. Председатель региональной общественной организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова отметила, что ситуация находится на контроле. Ряд вопросов, в том числе о предоставлении дендроплана, направлен в администрацию города. Представитель мэрии пообещал, что необходимая информация будет предоставлена в ближайшее время.

Региональный Экосовет создан в марте 2026 года по инициативе Губернатора Павла Малкова. Его возглавил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Заместителем стал сенатор от Рязанской области Сергей Аноприенко, секретарем — депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Репников. В состав вошли эксперты, экоактивисты, представители общественных организаций, вузов и СМИ.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Предыдущая статья
Актер из фильмов серии «Крестный отец» Энтони Гуидера умер после трех недель в реанимации
Следующая статья
Патриотический форум «Студенческий спецназ» собрал в Рязани 200 молодых людей из ЦФО

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...

Темы

Интересное

Астролог оценил доходы чат-ботов с предсказаниями в 50 миллионов рублей в месяц

Чат-боты с астрологическими предсказаниями и онлайн-гаданиями на базе искусственного интеллекта могут приносить до 50 миллионов рублей выручки ежемесячно.
Здоровье

Стоматолог назвал пять продуктов, которые разрушают зубы сильнее обычного сахара

Некоторые продукты, которые принято считать полезными или безобидными, на самом деле могут быть гораздо коварнее обычного сахара для зубной эмали.
Общество

Патриотический форум «Студенческий спецназ» собрал в Рязани 200 молодых людей из ЦФО

Участниками стали порядка 200 человек из регионов Центрального федерального округа: представители военно-патриотических клубов, военные корреспонденты, молодые люди, интересующиеся военной журналистикой, а также участники специальной военной операции.
Новости мира

Актер из фильмов серии «Крестный отец» Энтони Гуидера умер после трех недель в реанимации

Супруга актера Вэлери рассказала, что он потерял сознание в гостиной собственного дома. Гуидеру экстренно доставили в больницу и на три недели подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако впоследствии врачи приняли решение отключить его от системы.
Общество

В Рязани впервые состоится «Ночь любви» с ночными браками под звёздным небом

В Рязани впервые в истории региона пройдет романтическое мероприятие «Ночь любви» — ночная регистрация браков во Дворце торжеств.
Новости России

Восемьдесят человек участвовали в новой фазе поисков семьи Усольцевых

4 июня стартовала активная фаза поисков семьи. На въезде в посёлок Кутурчин на несколько дней был выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в труднодоступной местности.
Общество

В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии на трех улицах

Сегодня днем в Рязани произошло технологическое нарушение в работе электросетей, в результате которого без электричества остались жители и организации сразу нескольких улиц.
Интересное

Астролог назвала знаки зодиака, которые встретят любовь летом 2026 года

Представители шести знаков зодиака имеют высокие шансы встретить свою вторую половинку летом 2026 года. При этом у многих из них знакомство произойдет спонтанно, даже во время повседневных рутинных дел.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье