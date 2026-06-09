Экосовет Рязанской области контролирует реализацию инвестпроектов в животноводстве

В Рязанской области состоялось второе заседание Общественного экологического совета региона, которое провел его руководитель, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Главной темой встречи стала реализация инвестиционных проектов в отрасли животноводства, прежде всего на территории Скопинского и Кораблинского муниципальных образований.

В заседании приняли участие руководители профильных министерств — сельского хозяйства и продовольствия, природопользования, территориальной политики, представители администраций Рязани, Михайловского, Старожиловского и Кораблинского округов, компании «АПК-Рязань», ученые из Санкт-Петербурга, а также общественные активисты и местные жители.

Рашид Исмаилов подчеркнул, что компания-инвестор вышла на открытый диалог с общественностью. «Открытость и прозрачность всех инвестпроектов, доступность экологической информации для любого жителя — теперь данность. Решения, которые принимаются на уровне регионального Правительства в части экологии, теперь будут согласовываться с нами как институтом общественного влияния», — отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов рассказал о приоритетных планах развития АПК. По его словам, одна из ключевых задач, обозначенных Президентом РФ, — увеличить производство животноводческой продукции на 25 процентов относительно 2021 года. Для этого активно модернизируются действующие предприятия и ведется работа с инвесторами.

Руководитель ООО «АПК-Рязань» Ирина Шудрикова подробно рассказала о работе действующих объектов компании в регионе и других субъектах страны, обеспечении экологических норм, а также социальной деятельности предприятия. Она отметила, что на территориях, где расположены производственные площадки, проводится благоустройство, профориентация молодежи, создается социальная инфраструктура, оказывается поддержка ветеранам СВО и их семьям.

Жители Скопинского и Кораблинского округов, которые посетили с экскурсией действующие объекты компании в Тверской области, поделились положительными впечатлениями от увиденного. Члены Экосовета задали руководству компании вопросы по обеспечению экологических требований на всех этапах строительства и эксплуатации комплексов.

«Готовность компании к постоянному диалогу с людьми — свидетельство реально ответственного подхода. Будем обеспечивать постоянный мониторинг и контроль», — заявил Рашид Исмаилов.

Отдельно Рашид Исмаилов обратил внимание на работу другого инвестора — владельца свиноводческого комплекса в селе Вослебово Скопинского округа. Местные жители постоянно жалуются на неприятный запах. Руководители компании заявили о готовности усилить взаимодействие по обеспечению экологических требований только после рабочей поездки Губернатора в Скопинский округ.

«Нужно уже делать, а не выражать готовность к диалогу. Такие ситуации очень влияют на доверие людей: если в одном месте фонит, то они сразу думают, что и другие инвесторы тоже могут себя так вести», — подчеркнул глава Экосовета.

Члены Экосовета также подвели итоги рейдовых мероприятий по мониторингу хода благоустройства Центрального парка культуры и отдыха Рязани. Председатель региональной общественной организации «Регион для жизни» Дарья Клевцова отметила, что ситуация находится на контроле. Ряд вопросов, в том числе о предоставлении дендроплана, направлен в администрацию города. Представитель мэрии пообещал, что необходимая информация будет предоставлена в ближайшее время.

Региональный Экосовет создан в марте 2026 года по инициативе Губернатора Павла Малкова. Его возглавил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Заместителем стал сенатор от Рязанской области Сергей Аноприенко, секретарем — депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Репников. В состав вошли эксперты, экоактивисты, представители общественных организаций, вузов и СМИ.