Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Патриотический форум «Студенческий спецназ» собрал в Рязани 200 молодых людей из ЦФО

Анастасия Мериакри
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Региональный комитет по делам молодежи подвел итоги патриотического форума молодежи Центрального федерального округа «Студенческий спецназ», который состоялся в Рязанской области с 3 по 7 июня. В этом году форум вошел в состав платформы «Росмолодежь. Форумы» и получил федеральный статус.

Мероприятие прошло при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Федерального агентства по делам молодежи, командования Воздушно-десантных войск и Правительства Рязанской области. Участниками стали порядка 200 человек из регионов Центрального федерального округа: представители военно-патриотических клубов, военные корреспонденты, молодые люди, интересующиеся военной журналистикой, а также участники специальной военной операции.

Приветственный адрес участникам направил полпред Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Он подчеркнул значение единства фронта и тыла для достижения победы, а также важность передачи опыта патриотической работы в другие федеральные округа.

«Сегодня примеры истинного патриотизма и любви к Родине демонстрируют, прежде всего, участники специальной военной операции, проявляя мужество и героизм на поле боя. Сейчас все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы достичь победы, которая, как и в годы Великой Отечественной войны, возможна только в условиях единства фронта и тыла. Не случайно форум проводится на Рязанской земле – это регион с богатой историей, славными боевыми и трудовыми традициями, центр подготовки Воздушно-десантных войск, столица ВДВ, девиз которой «Никто, кроме нас»», — отметил Игорь Щеголев.

В дискуссиях о сохранении памяти о героических подвигах защитников Отечества с участниками форума встретились Герой России, депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов, начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия» Владислав Головин, директор департамента государственной молодежной политики Минобрнауки РФ Сергей Бойко и председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

От имени Губернатора Павла Малкова приветствие передал первый зампредседателя Правительства Рязанской области Денис Боков.

«В ходе отборочного этапа возник настоящий ажиотаж: поступило в разы больше заявок, чем ожидалось. Мы постарались сделать гибридную программу, чтобы всем было интересно, привлекли экспертов с большим опытом работы», — подчеркнул он.

Одним из ключевых событий форума стала военно-тактическая игра «Двойной рубеж» продолжительностью свыше 15 часов. Для участников прошли лекции по военной истории, спецкурсы по тактической медицине, радиоэлектронной борьбе и информационной разведке. Представители военно-патриотических клубов освоили огневую и тактическую подготовку, управление БПЛА и инженерное дело. Участники, интересующиеся военной журналистикой, научились видеосъемке и монтажу в экстремальных условиях.

Профильная программа для бойцов СВО была посвящена вопросам наставничества и инструментам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Кроме того, состоялись консультации по социальному проектированию в рамках подготовки к подаче заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты», прием которых продлится до 19 июня.

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области
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