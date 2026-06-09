Стоматолог назвал пять продуктов, которые разрушают зубы сильнее обычного сахара

Некоторые продукты, которые принято считать полезными или безобидными, на самом деле могут быть гораздо коварнее обычного сахара для зубной эмали. Об этом в комментарии изданию «Лента.ру» рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

По словам эксперта, первый продукт из «группы риска» — сухофрукты. Изюм, финики, курага и чернослив часто покупают детям вместо конфет, руководствуясь логикой «натурально — значит полезно».

«Но для зубов это липкая сладкая масса, которая надолго застревает между зубами и в жевательных бороздках. Бактериям все равно, откуда сахар — из карамели или из финика», — объяснил врач.

Второй пункт — кислые фрукты и ягоды: лимоны, апельсины, грейпфруты, кислые яблоки, смородина. Проблема возникает, когда их едят часто и понемногу в течение дня: кислота размягчает эмаль, и зубы становятся более чувствительными.

Третий продукт — газированные напитки, даже без сахара. Кислоты в их составе меняют среду во рту и постепенно ослабляют эмаль.

«Четвертый продукт — чипсы, сухарики и крекеры, которые быстро превращаются во рту в крахмалистую массу, забивающуюся между зубами. Особенно неприятно, если такие перекусы случаются вечером, а нормальной чистки после них нет», — отметил Поляков.

Пятый пункт — маринованные овощи и кислые соусы. Огурцы, капуста, уксусные заправки и соусы с лимонным соком могут усиливать чувствительность зубов, если появляются в рационе слишком часто.

Эксперт добавил, что для здоровья зубов важны частота употребления и пищевые привычки. После кислых и липких продуктов полезно выпить воды. Чистить зубы сразу после кислого не рекомендуется — лучше подождать 20–30 минут. Также не стоит забывать про зубную нить или ершики.

Главный вывод стоматолога прост: зубы портит не только сахар, поэтому важно смотреть не только на состав продукта, но и на режим питания.