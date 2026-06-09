Woman фото создан(а) Racool_studio - ru.freepik.com
Здоровье

Стоматолог назвал пять продуктов, которые разрушают зубы сильнее обычного сахара

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Некоторые продукты, которые принято считать полезными или безобидными, на самом деле могут быть гораздо коварнее обычного сахара для зубной эмали. Об этом в комментарии изданию «Лента.ру» рассказал кандидат медицинских наук, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

По словам эксперта, первый продукт из «группы риска» — сухофрукты. Изюм, финики, курага и чернослив часто покупают детям вместо конфет, руководствуясь логикой «натурально — значит полезно».

«Но для зубов это липкая сладкая масса, которая надолго застревает между зубами и в жевательных бороздках. Бактериям все равно, откуда сахар — из карамели или из финика», — объяснил врач.

Второй пункт — кислые фрукты и ягоды: лимоны, апельсины, грейпфруты, кислые яблоки, смородина. Проблема возникает, когда их едят часто и понемногу в течение дня: кислота размягчает эмаль, и зубы становятся более чувствительными.

Третий продукт — газированные напитки, даже без сахара. Кислоты в их составе меняют среду во рту и постепенно ослабляют эмаль.

«Четвертый продукт — чипсы, сухарики и крекеры, которые быстро превращаются во рту в крахмалистую массу, забивающуюся между зубами. Особенно неприятно, если такие перекусы случаются вечером, а нормальной чистки после них нет», — отметил Поляков.

Пятый пункт — маринованные овощи и кислые соусы. Огурцы, капуста, уксусные заправки и соусы с лимонным соком могут усиливать чувствительность зубов, если появляются в рационе слишком часто.

Эксперт добавил, что для здоровья зубов важны частота употребления и пищевые привычки. После кислых и липких продуктов полезно выпить воды. Чистить зубы сразу после кислого не рекомендуется — лучше подождать 20–30 минут. Также не стоит забывать про зубную нить или ершики.

Главный вывод стоматолога прост: зубы портит не только сахар, поэтому важно смотреть не только на состав продукта, но и на режим питания.

Предыдущая статья
Патриотический форум «Студенческий спецназ» собрал в Рязани 200 молодых людей из ЦФО

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: ВСУ продолжают планомерно идти к полной блокаде Крыма 

В вагонах — семьи, дети. Цель Киева простая: чтобы билет в Крым в июне 2026-го воспринимался не как поездка к морю, а как лотерея. Чтобы заполняемость отелей просела, чтобы перевозчики поднимали страховки.
Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Сладков задал острый вопрос из-за попытки ВСУ заблокировать Крым

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом на платформе «Макс»,...
Интересное

«После его убийства начнётся»: баварский старец Алоис Ирльмайер говорил, когда грянет глобальная катастрофа

Загадочный провидец говорил о Третьей мировой войне и описывал сигналы к её началу.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...

Темы

Общество

Патриотический форум «Студенческий спецназ» собрал в Рязани 200 молодых людей из ЦФО

Участниками стали порядка 200 человек из регионов Центрального федерального округа: представители военно-патриотических клубов, военные корреспонденты, молодые люди, интересующиеся военной журналистикой, а также участники специальной военной операции.
Власть и политика

Экосовет Рязанской области контролирует реализацию инвестпроектов в животноводстве

В Рязанской области состоялось второе заседание Общественного экологического совета региона, которое провел его руководитель, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Главной темой встречи стала реализация инвестиционных проектов в отрасли животноводства, прежде всего на территории Скопинского и Кораблинского муниципальных образований.
Новости мира

Актер из фильмов серии «Крестный отец» Энтони Гуидера умер после трех недель в реанимации

Супруга актера Вэлери рассказала, что он потерял сознание в гостиной собственного дома. Гуидеру экстренно доставили в больницу и на три недели подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако впоследствии врачи приняли решение отключить его от системы.
Общество

В Рязани впервые состоится «Ночь любви» с ночными браками под звёздным небом

В Рязани впервые в истории региона пройдет романтическое мероприятие «Ночь любви» — ночная регистрация браков во Дворце торжеств.
Новости России

Восемьдесят человек участвовали в новой фазе поисков семьи Усольцевых

4 июня стартовала активная фаза поисков семьи. На въезде в посёлок Кутурчин на несколько дней был выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в труднодоступной местности.
Общество

В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии на трех улицах

Сегодня днем в Рязани произошло технологическое нарушение в работе электросетей, в результате которого без электричества остались жители и организации сразу нескольких улиц.
Интересное

Астролог назвала знаки зодиака, которые встретят любовь летом 2026 года

Представители шести знаков зодиака имеют высокие шансы встретить свою вторую половинку летом 2026 года. При этом у многих из них знакомство произойдет спонтанно, даже во время повседневных рутинных дел.
Происшествия

Молодой рязанец угнал автомобиль родственника, который отказался дать ключи

Мужчина рассказал, что накануне к нему в гости из Рязани приехал 20-летний родственник, а утром обнаружил, что гостя в доме нет, как и его автомобиля «Лада», припаркованного у дома.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье