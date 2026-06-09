Астролог оценил доходы чат-ботов с предсказаниями в 50 миллионов рублей в месяц

Чат-боты с астрологическими предсказаниями и онлайн-гаданиями на базе искусственного интеллекта могут приносить до 50 миллионов рублей выручки ежемесячно. Об этом в комментарии изданию «Москва 24» рассказал астролог Борис Зак.

Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что россиянки увлеклись астрологическими прогнозами и онлайн-гаданиями, которые делают ИИ-боты. По данным СМИ, женщины тратят на подобные сервисы миллионы рублей.

«Пока рано говорить о массовости таких сервисов. В информации из Сети говорится, что аналитики подсчитали: такие боты могут зарабатывать до 50 миллионов рублей в месяц», — сказал Зак.

При этом он уточнил, что указанная сумма может быть именно выручкой, а не чистым заработком. Эксперт допустил, что один расклад может стоить около 100 рублей. Тогда получается, что в месяц боты получают до 500 тысяч запросов. По его словам, это не такие большие числа.

Зак также дал оценку VIP-тарифам на таких ресурсах, когда средняя цена за услугу достигает 8,5 тысячи рублей. Он предположил, что подобные боты используются как недорогой автоматизированный продукт, который позволяет завлечь клиента на полноценную консультацию с живым специалистом.

Астролог отметил, что чаще всего люди в Сети просто развлекаются и задают простые вопросы. Например, «позвонит ли Петя» или «нравится ли определенный человек Оле». Эти темы могут стоить недорого, и начинающие тарологи за такие ответы тоже берут небольшие суммы.

«Более серьезные вопросы стоят других денег и требуют полноценного анализа ситуации клиента. Бот это предоставить не может: не способен сделать серию раскладов, задать уточняющие вопросы», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что задавать вопросы картам таро — это навык. Ни боты, ни искусственный интеллект такого делать пока не могут, они не умеют полноценно анализировать ситуацию.