История любви рязанских молодоженов, начавшаяся с песни под гитару на Почтовой

Руководитель ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась очередной трогательной историей любви рязанских молодоженов — Руслана и Екатерины, чьи отношения начались на пешеходной улице Почтовой.

Всё началось с музыки. Руслан играл на гитаре на Почтовой, когда кто-то из прохожих попросил у него инструмент. Руслан дал гитару — и тут девушка начала петь. Когда юноша услышал этот волшебный голос, влюбился сразу! Вспоминает, что вся Почтовая в тот момент замерла — Екатерина пела божественно.

Однако отношения сложились не сразу — Екатерина не была готова к ним. Но судьба свела влюбленных снова: последние два года Руслан и Екатерина вместе.

Ровно год назад Руслан решил сделать девушке предложение. Он убедил Екатерину погулять с подругами, и те привели её в кафе на Почтовой — там, где всё начиналось. Девушку ждал сюрприз: Руслан с огромной розой, на которой лежало кольцо.

Во Дворце торжеств молодожены делились планами на будущее и даже немного не сошлись во мнениях по поводу будущих детей: Екатерина мечтает о двух, а Руслан хочет троих наследников.