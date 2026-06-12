Олег Газманов на концерте в Рязани исполнил свой фирменный танец, который в своё время взорвал соцсети. Концерт в День России прошёл у цирка на Лыбедском бульваре и собрал очень много народу.

Газманов пел в течение часа, исполнив за это время часть своих знаменитых хитов. Рязанцы услышали Есаула, Морячку, песню про Россию и другие популярные композиции.

Собравшиеся на концерт жители и гости Рязани не только слушали, но и танцевали и подпевали певцу.

В завершение концерта в Рязани Олег Газманов исполнил композицию «Вперёд, Россия».