Культура и события

Рязань стала частью Всероссийского марафона «Кантата.Россия»

Алексей Самохин
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Рязань стала частью Всероссийского марафона классической музыки «Кантата.Россия». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. 

Марафон «Кантата.Россия» проходит в рамках празднования Дня России. 15 концертов классической музыки свяжут людей в 15 регионах страны.

В Рязани марафон начался 12 июня в 13:00 в Рязанском кремле — в рамках XIV фестиваля искусств «Кремлёвские вечера».

Масштабную концертную программу «Русская народная песня — душа народов России!», приуроченной к Году единства народов России, представляет Академический хор русской песни телерадиоцентра «Орфей» (художественный руководитель и главный дирижёр Николай Азаров, главный хормейстер Андрей Азовский).

Прозвучат произведения, которые откроют слушателям вековые традиции, характер и самобытность нашей страны.

Проект реализуется при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.

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