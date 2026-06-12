Рязанцев приглашают посмотреть фильмы о героях СВО

Ко Дню России Росгвардия и оргкомитет Международного фестиваля медийного творчества «Братина» проводят показ документальных фильмов о героях СВО.

Документальные фильмы киностудии Росгвардии, посвященные героям специальной военной операции и задачам, которые выполняют военнослужащие и сотрудники Росгвардии на полях СВО и в приграничье, будут показаны ко Дню России на онлайн-площадках 30-го Международного фестиваля медийного творчества «Братина». Фестиваль объединяет более 150 телекомпаний со всей России от Сахалина до Калининграда, а также творческие коллективы из дружественных стран. Аудитории этих СМИ станут зрителями фильмов киностудии Росгвардии «Герой РФ – Максим Концов», «Быть первым. Герой России Александр Потапов»,

«Огненный след. Марат Тибилов», «Стражники приграничья», «На линии огня», «Дзержинцы»

Особое внимание при показе документальных фильмов Росгвардии уделено молодежи и подросткам, так как в этом году фестиваль впервые проходит в формате образовательного медиакластера и в течение полугода от Дня России до Дня народного единств юные журналисты детских и молодежных телестудий будут разбирать, обсуждать и анализировать патриотические фильмы, чтобы учиться на лучших образцах военной документалистики.

Проект реализуется в рамках цикла мероприятий, посвященных 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка.

Посмотреть фильмы можно в группе Фестиваля медийного творчества «Братина» в ВК.

https://vk.com/bratinatv