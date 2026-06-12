Культура и события

«Холоп 3» вышел на экраны Рязани

Алексей Самохин
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«Холоп» возвращается на большие экраны с новой историей. На этот раз привычный ход перевоспитания выходит из-под контроля, и герой Милоша Биковича неожиданно оказывается в образе Петра I. Сюжет разворачивается вокруг очередной попытки изменить взгляды избалованных героев, но эксперимент быстро превращается в ситуацию, где им приходится жить по правилам другой эпохи.

О других киноновинках читайте в нашей новой афише.

Зверолюция (6+)

– Анимация. Испания

– Продолжительность: 1 час 39 минут

– После того как Зои и её питомцы съедают странные ягоды, их ДНК резко меняется. Животные начинают говорить и мыслить, как люди, а сама Зои получает звериную силу и повадки своих питомцев. Как же вернуть всё обратно?

Крик: возвращение убийцы (18+)

– Ужасы. США

– Продолжительность: 1 час 47 минут

– В тихом городке происходит серия жестоких убийств, и жители начинают говорить о маньяке из местных легенд. Один из горожан находит коллекцию странных видеокассет, которые могут раскрыть личность убийцы. Однако, чем глубже он погружается в расследование, тем опаснее становится правда, которую ему предстоит узнать.

Школа магических зверей. Хранитель чуда (6+)

– Фэнтези. Германия

– Продолжительность: 1 час 42 минуты

– В школе магических зверей дети учатся вместе со своими говорящими питомцами, однако теперь привычный порядок оказывается под угрозой. Чтобы не допустить закрытия школы ученикам предстоит найти нечто, что сможет её спасти.

Холоп 3 (12+)

– Комедия. Россия

– Продолжительность: 2 часа 7 минут

– Супруги Лена и Борис Вяземские собираются продать семейный бизнес и расстаться, но их дети Милана и Елисей пытаются их остановить и обращаются за помощью к Грише и его команде. В итоге герои неожиданно оказываются в эпохе Петра I, где помимо проблем с родителями их ждут морские приключения.

Форсаж (16+)

– Триллер. США

–  Продолжительность: 1 час 46 минут

– Брайан – фанат скорости и уличных гонок, мечтающий попасть в команду Доминика Торетто, лидера легендарной автобанды. Одновременно он работает под прикрытием и должен выяснить, причастен ли Торетто к дерзким ограблениям грузовиков.

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