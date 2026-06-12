Вода в Оке в черте Рязани прогрелась до +21,0°С

Гидрометцентр Рязанской области опубликовал прогноз погоды на ближайшие двое суток. В нём сообщается, что температура воды в Оке в районе Рязани — +21,0°С.

13 июня область ждёт переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер восточный, 4–9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +13…+18°С (в Рязани +15…+17°С), днём в ряде мест ожидается жара до +27…+32°С (в Рязани +28…+30°С).

14 июня будет облачнее: небо с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на юго-западный и западный, 5–10 м/с, при грозе порывы 12–17 м/с. Ночью +11…+16°С (в Рязани +14…+16°С), днём ожидается до +22…+27°С (в Рязани +22…+24°С).

Вчера температура днём составила +29…+31°С, ночная — +12…+15°С. Для справки: исторический максимум температуры в Рязани за эту дату — +32,4°С (1998 год), минимум — +2,2°С (1914 год).