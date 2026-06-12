«Касимовский Сабантуй» прошёл в Рязанской области в День России

В День России жители и гости Касимовского округа собрались в селе Подлипки, чтобы в 27-й раз отметить татарский национальный праздник «Касимовский Сабантуй». Об этом сообщила администрация муниципального образования.

По традиции празднование началось с чествования передовиков аграрного комплекса. Тем, кто работает на полях и фермах края, выращивает хлеб и картофель, успешно трудится в животноводстве, вручили заслуженные награды.

Затем прошли соревнования двух команд: из города Касимова и сел Подлипки и Дмитриево, которые в борьбе за первое место продемонстрировали недюжинную силу, ловкость и смелость. По итогам прошедших испытаний на высшую ступень пьедестала поднялись ребята из города Касимова. Именно они на этот раз оказались быстрее и активнее. Кроме того, члены жюри определили абсолютного победителя соревнований 2026 года. Им стал Александр Дудукин, который на правах батыра забрал с собой символ Сабантуя – барана.

Помимо состязаний гости праздника смогли прогуляться по гастрономическим рядам, сувенирным лавкам, мастер-классам. На главной сцене артисты из Республики Татарстан, районов Рязанской области и Касимовского округа не давали никому скучать, исполняя заводные композиции на русском и татарском языках. Любители истории познакомились с этнографией касимовских татар на уникальной выставке «Этнографический витраж «Без бергэ – Мы вместе», которая начала свою работу в Подлипкинской библиотеке.