Над Рязанской областью сбили украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны в течение дня отражали атаку украинских беспилотников, в том числе над территорией Рязанской области.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в период с 8:00 до 20:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Рязанской области, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Точное количество уничтоженных БПЛА над Рязанской областью в сводке Минобороны не уточняется. Информация о возможных последствиях на земле не приводится.