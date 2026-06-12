Полковник Баранец предсказал удары «Орешником» по Украине

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении наращивать удары по объектам инфраструктуры Украины. Такое заявление глава государства сделал 12 июня на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, комментируя слова президента в беседе с «Абзацем», отметил, что речь идет об усилении воздействия на стратегически важные объекты, имеющие значение для украинской армии и экономики.

По словам эксперта, в числе приоритетных целей остаются места сосредоточения личного состава и техники ВСУ, энергетические объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, а также базы и производственные площадки, где создаются беспилотники и ракеты.

Баранец подчеркнул, что удары могут наноситься и по пунктам управления Вооруженными силами Украины.

«Они тоже в списке наших приоритетных объектов, в том числе с применением „Орешника“ с боевой начинкой», — заявил военный обозреватель.

Эксперт напомнил, что ракетный комплекс «Орешник» может использоваться в нескольких вариантах. В частности, ракета способна применяться как кинетическое оружие без взрывчатого вещества, оснащаться мощной боевой частью или, в крайнем случае, ядерным зарядом.