Изумрудную свадьбу отметили супруги, которые вместе учились в Касимове

В Рязанском дворце торжеств отметили изумрудную свадьбу супруги Николай Васильевич и Наталья Дмитриевна Матюкины. Об этом сообщает «Сервис-ЗАГС».

Николай и Наталья познакомились в 1967 году. Тогда они поступили Касимовский политехнический техникум и по воле судьбы оказались одногруппниками. Поначалу их пути пересеклись лишь на многочисленных комсомольских собраниях, где Наталья была одной из самых активных участниц. Будучи комсоргом, она всей душой верила в свои идеалы и старалась увлечь ими окружающих, вдохновляя одногруппников на общественную жизнь.

Николаю же больше нравилась рыбалка, встречи с друзьями и весёлые приключения. Одно из комсомольских собраний он решил покинуть, но Наталья его не отпустила. Девушка встала в дверях, не оставив ни единого шанса на побег.

Незаметно для себя Николай и Наталья стали чаще обращать друг на друга внимание, искать встречи и радоваться каждому разговору. А со временем пришло понимание, что судьба свела их не случайно. 5 июня 1971 года Николай и Наталья сыграли свадьбу. Праздник был наполнен счастьем, а впереди их ждала долгая совместная жизнь полная любви, заботы и общих воспоминай.

Затем судьба привела их в Рязань – город, который стал для них не только новым домом, но и местом больших возможностей. Именно здесь началась их трудовая биография. Николай и Наталья нашли свое призвание на предприятиях, которым посвятили многие годы добросовестного труда.

Фото ГБУ РО «Сервис-ЗАГС»

В 1975 году в семье родился сын, а в 1979 году — дочь. Сегодня у супругов Матюкиных 5 внуков. О том, что чествование их союза пройдёт в торжественной обстановке, супруги не знали. Дети и внуки сделали для них сюрприз.