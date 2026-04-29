Фото: телеканал "Россия"
Новости кино и ТВ

Стартовали съемки второго сезона сериала «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой

Алексей Самохин
В столице начали снимать продолжение детективной мелодрамы «Однажды в Залесье» (16+). Проект ставит режиссер Мария Маханько. Премьера сначала выйдет на платформе «СМОТРИМ», затем сериал покажут в эфире телеканала «Россия». Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Главные роли вновь исполняют Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Александр Константинов, Михаил Пореченков, Валерий Баринов и Елена Панова.

По сюжету майор Василиса Журавлёва решает уйти из полиции и сосредоточиться на семье. Она вместе с Захаром и детьми переезжает в новый дом и строит планы на спокойную жизнь. Но всё рушится после неожиданного визита старого знакомого.

Речь идет о риелторе Арсентьеве, который приезжает с важной информацией. Передать ее он не успевает — мужчину убивают прямо на глазах у Василисы. Саму героиню оглушают, а затем подставляют: улики указывают, что стреляла именно она. Разбираться в деле берется подполковник Рыков, прибывший из Москвы. Он помогает Василисе выйти под подписку о невыезде. Несмотря на отстранение, она включается в поиск преступника.

Расследование быстро выходит за рамки обычного дела. Всплывает аудиозапись неизвестной женщины, которая просит о помощи. Ситуацию осложняют и личные отношения — у Рыкова остались чувства к Журавлёвой.

Съемки проходят не только в Москве, но и в Подмосковье и Торжке.

