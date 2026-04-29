Кучи трупов, их некому хоронить. Что стоит за самым страшным пророчеством старицы Алипии

Почти все биографические сведения о ней носят приблизительный характер. Их почерпнули из того, что она сама иногда о себе рассказывала. Год рождения известной молитвенницы Алипии указывают как 1910-й. Но в некоторых жизнеописаниях можно встретить и 1905-й, и 1908-й. Настоящее имя блаженной старицы Агафья Авдеева. Родилась она в Пензенской губернии. Часто называют её Алипией Киевской, так как значимый отрезок её жизни связан с Киево-Печерской лаврой.

Когда девочке было 8 лет, всю её семью убили. Ночь она провела с телами своих родственников. Молилась над ними. А потом ушла из дома и странствовала до конца своей жизни.

«Спасала только молитва»

Агафья пережила голод, заключение, принудительные работы. Говорила, что спасали её от смерти и отчаяния только молитва и вера. За свою жизнь она спасла от гибели большое количество людей. Духовный подвиг её был настолько велик, что со временем она смогла предсказывать будущее и видеть судьбы людей.

Всю жизнь она прожила без паспорта и без прописки. Своего крова, жилья никогда не имела. Фотографировать себя не разрешала — этим объясняется очень малое число её изображений. Умерла Алипия 30 октября 1988 года.

Казнь целых народов

Молитвенница оставила после себя пророчества, от которых стынет кровь. Она предсказала трагедию на Чернобыльской АЭС. Раскол в украинской церкви она увидела за пять лет до известных событий. А ещё говорила монахиня о временах новых чудовищных испытаний. Буквально накануне своей смерти произнесла она

«Это будет казнь целых народов за их прогнившее государство. Мёртвые будут лежать кучами, но хоронить их будет некому. Мёртвых будет больше живых».

Она описывала мир, в котором рушатся привычные устои. Горы и холмы развалятся на части. Люди будут перебегать с одного места на другое. Все семьи начнут делиться.

Родители против детей

Особенно страшно звучат её слова о том, что произойдёт между близкими людьми.

«Родители пойдут против своих детей. И дети против отцов и матерей», — предсказывала блаженная.

Недовольными станут все, и богатые, и бедные. Будет много бескровных мучеников — тех, кто пострадает за православную веру. А завершит эту череду испытаний «время кровавых игр».

Что именно имела в виду Алипия под этим выражением — не уточнялось. Но толкователи сходятся во мнении: речь идёт о вооружённых конфликтах, в которых человеческая жизнь перестанет восприниматься как ценность. О том, что война станет «игрой» — страшной, жестокой, но почему-то неизбежной.

Смерть под снегом

Даже свою собственную кончину Алипия предсказала за полгода. И то, что в этот день будет идти снег. Так и случилось. 30 октября 1988 года, когда она уходила из жизни, за окном падал снег.

Это совпадение или свидетельство многие верующие считают подтверждением её прозорливости. Если она видела свой уход с такой точностью, значит, и остальные её предсказания заслуживают внимания.

Что это значит для нас сегодня

Сегодня, в 2026 году, многие из этих пророчеств обрели пугающие очертания. Раскол церкви на Украине произошёл. Чернобыльская трагедия — в прошлом. А что насчёт «казни целых народов» и «мёртвых, которых некому хоронить»?

Конфликты по всему миру, рост числа жертв, гуманитарные катастрофы… Всё это мы видим в новостях почти каждый день. Миграционные потоки заставляют людей «перебегать с места на место». Социальное расслоение достигло таких масштабов, что «недовольны и богатые, и бедные».

Верить или нет?

Пророчества Алипии, это, конечно, не календарь событий с точными датами. Это скорее предупреждение. Человек, который сам прошёл через голод, тюрьмы и войну, видел, куда движется мир. И пытался остановить всё это безумие. Или хотя бы предупредить тех, кто готов слушать.

Сбудутся ли её слова о «кровавых играх» и о том, что «мёртвых будет больше живых», покажет время. Но уже сейчас понятно: слова молитвенницы сбываются. А это значит, что к словам этой странницы без паспорта и без дома стоит прислушаться. Даже если от них стынет кровь.

