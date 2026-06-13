Фото: Минобороны РФ
Армия и СВО

Минобороны: Российские войска добились значительных успехов на ключевых направлениях

Валерия Мединская
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По сообщениям Минобороны России за последние недели российские войска добились значительных успехов на ключевых направлениях.

При этом, несмотря на то, что оборона противника слабеет, украинское командование скрывает сведения об ухудшении обстановки и не предпринимает никаких действий для эвакуации мирных жителей. Об
осложнении ситуации свидетельствует эвакуация основных производств из Краматорска, о чем пишет британская пресса.

На Запорожском направлении за последние сутки российские войска продвинулись вперед.
Жителям Сумской, Харьковской, Запорожской областей а также подконтрольных Украине территорий ДНР необходимо самостоятельно принять все меры для эвакуации.
Украинским военнослужащим при сдаче в плен по-прежнему гарантированы жизнь и достойное обращение.

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