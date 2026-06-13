В Рязанской области вновь объявили опасность атаки беспилотников

Опасность налёта украинских БПЛА объявили в Рязанской области поздно вечером 13 июня. Соответствующие уведомления направила жителям региона РСЧС.

Опасность атаки беспилотников объявили днём в 23:48. Жителей просят быть осторожными и внимательными, избегать открытых участков и не подходить к окнам. В случае внештатных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

Напомним, вечером 12 июня и ночью 13 июня в небе над Рязанской областью ПВО уничтожила два беспилотника. Пострадавших и разрушений в регионе нет. Кроме того, объявлялась опасность налёта БПЛА днём 13 июня. Информация о сбитых за этот период беспилотниках есть в сводке Минобороны РФ. Количество сбитых дронов над Рязанской областью не уточняется. Всего силы ПВО перехватили 109 летательных аппаратов.