Фото с сайта Авито
Экономика и бизнес

В Рязани на продажу выставили торговый центр, цена известна

Валерия Мединская
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Торговый центр в Рязани выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито, продавец указал сумму сделки.

Речь идёт о торговом центре «Ёж». Он расположен на площади 50-летия Октября рядом с Рязанским дворцом молодёжи. В ТЦ три этажа, общая площадь здания — 1827 м².

Продавец уточняет, что в ТЦ работают эскалаторы и лифты. Предусмотрено автономное отопление. Для посетителей работает бесплатная парковка.

Предлагается не только продажа здания, но и такие варианты сделки, как бартер или аренда.

Какие магазины работают в ТЦ «Ёж»

Продукты и товары: «Пятёрочка» (продуктовый супермаркет), «Fix Price» (магазин фиксированных цен)

Электроника и услуги: «Элекс» (магазин электроники и бытовой техники), «IQ Сервис» (ремонт техники)

Одежда и аксессуары: «МегаХенд», «БУМ» (магазины одежды), бутик белья «Ева», часовой салон «Кварц Механыч»

Красота и здоровье: «Альфа-стоматология», аптека «Спрей», магазин косметики (ИП Побединская И.В.)

Еда и развлечения: «Ролл Сервис», частная пивоварня, зона кафе

Услуги и другое: «Arta Gym», «Brush Up studio».

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