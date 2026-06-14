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Армия и СВО

В Рязанской области сбиты дроны ВСУ

Валерия Мединская
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Ночью с 13 на 14 июня в Рязанской области перехватили и уничтожили украинские БПЛА. Соответствующие данные содержатся в сводке Минобороны РФ.

Силы ПВО работали в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня. Сбито 249 беспилотников самолётного типа. Как говорится в сообщении, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Количество уничтоженных дронов не уточняется. Сейчас в регионе действует угроза беспилотной опасности. Её объявили вечером 13 июня и несколько раз продляли.

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