В Рязанской области сбиты дроны ВСУ

Ночью с 13 на 14 июня в Рязанской области перехватили и уничтожили украинские БПЛА. Соответствующие данные содержатся в сводке Минобороны РФ.

Силы ПВО работали в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня. Сбито 249 беспилотников самолётного типа. Как говорится в сообщении, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Количество уничтоженных дронов не уточняется. Сейчас в регионе действует угроза беспилотной опасности. Её объявили вечером 13 июня и несколько раз продляли.