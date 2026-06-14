Убийство на литургии и исцеление у креста: кому молятся верующие во вторую неделю Петрова поста 2026

Продолжается Апостольский пост, который также называют Петровым. В это время верующие стараются не только отказаться от многих продуктов и развлечений. Они сосредотачиваются на духовном, на молитве и покаянии. В помощь христианам — церковные праздники и дни памяти святых. О главных из них на предстоящей неделе в своём блоге рассказал священник Антоний Русакевич.

15 июня: княгиня, которая отдала жизнь за верность мужу

В понедельник, 15 июня, Церковь молитвенно чтит святую, ставшую воплощением супружеской верности. Речь идёт о благоверной княгине Иулиании Вяземской, которую также называют Новоторжской.

Она была благочестивой супругой князя Симеона Мстиславича. После изгнания из Смоленска вместе с мужем жила в Торжке. Местный князь Юрий Святославич воспылал к ней греховной страстью. Он убил её супруга и попытался насильно овладеть Иулианией. Но святая предпочла погибнуть, но не предать погибшего мужа.

Убийца обезобразил её тело и бросил в реку Тверцу. Однако оно не утонуло. В 1407 году, спустя много лет, мощи святой чудесным образом, против течения, приплыли к городу. Чудо сопровождалось многочисленными исцелениями. Святыня была утрачена в годы богоборчества, вскоре после закрытия храма в Торжке, где с почестями пребывала.

18 июня: князь, которого убили прямо на литургии

В четверг, 18 июня, верующие вспоминают перенесение честных мощей святого благоверного князя Игоря Ольговича. Великий князь киевский стал жертвой междоусобных распрей. Его свергли и заточили в темнице. Истощённый и больной, он принял великую схиму в монастыре святого Феодора в Киеве.

Однако в 1147 году его убили прямо во время молитвы на Божественной литургии. Бездыханное тело святого глумливо протащили по улицам Киева. Но когда княжеские останки принесли в церковь, в храме сами собой зажглись свечи.

Спустя три года после мученической кончины мощи страстотерпца были перенесены из Киева в родной для князя Чернигов. Случилось это 18 июня по новому стилю. Тогда же было установлено празднование памяти святого.

21 июня: воин, который поразил змея и исцелился на кресте

В воскресенье, 21 июня, — день памяти великого святого, жившего на рубеже третьего и четвёртого веков. Речь идёт о мученике Феодоре Стратилате. Он был мужественным военачальником и христианином. Прославился доблестью и крепкой верой.

С Божией помощью и во славу Господа он поразил страшного змея, который пожирал людей и скот. Увидев это чудо, многие уверовали и приняли Святое Крещение.

Во время гонений на христиан при императоре Ликинии святого схватили. Но он отказался поклониться идолам. За это претерпел жестокие пытки. Мучители распяли его на кресте и оставили на ночь. Однако Господь исцелил стойкого христианина.

Утром воины, участвовавшие в казни, увидели святого мученика живым и невредимым. Поражённые палачи уверовали и крестились. Сам же святой Феодор удержал их от мести язычникам.

«Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому», — говорил он.

Добровольная казнь и исцеления

Святой добровольно отдал себя в руки мучителей. Идя на казнь, он одним своим словом открывал двери темниц и освобождал узников. Многие, кто прикасался к его одеждам, исцелялись от болезней.

Феодор Стратилат был казнён в 319 году. Перед смертью он долго молился. Честные мощи мученика перенесли в город Евхаиты, который находится на территории современной Турции. Там они прославились множеством чудотворений.

О чём молятся святому Феодору

Святому Феодору Стратилату сугубо молятся о защите христианских воинов. Ему молятся о спасении из плена и заключения. А также об исцелении тяжёлых недугов и ран.

В дни Петрова поста, когда верующие особенно сосредоточены на духовной жизни, эти святые становятся надёжными помощниками и молитвенниками. Их примеры верности, мужества и стойкости вдохновляют христиан на собственный духовный подвиг.