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Погода

Для Рязанской области выпустили два экстренных предупреждения об ухудшении погоды

Валерия Мединская
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ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило сразу два экстренных метеопредупреждения об ухудшении погоды в воскресенье, 14 июня. Прогнозы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Днём на территории региона ожидается ненастная погода. Местами сохранится гроза, пройдут ливневые дожди. При грозе возможно усиление ветра, его порывы будут достигать 12-17 м/с. В отдельных районах град.

Кроме того, рязанцев предупреждают о понижении средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

Почему в Рязанской области резко похолодало

Как сообщали учёные Рязанского государственного университета, похолодание на территории региона спровоцировали барические ложбины из Европы и Северного Казахстана. Они перекрыли путь жаркому воздуху. Антициклон, который принёс рязанцам жару, начал терять силу и смещаться на восток. Более прохладный воздух заходит с запада.

Резко возросла вероятность гроз и ливней. Основная зона непогоды сместится западнее Рязанской области, но регион тоже заденет. С 15 июня погода перейдёт под влияние циклонов. Самые сильные осадки ожидаются 16–17 июня.

За сутки может выпадать до 45 мм дождя — почти 70% месячной нормы. Температура опустится до +15 градусов днём и около +12 ночью.

Регион окажется в зоне отрицательной температурной аномалии. В этот период погода станет сырой и прохладной.

Когда в Рязанской области снова потеплеет

После 18 июня начнётся постепенное восстановление температуры. Днём воздух прогреется до +20 градусов, облака начнут рассеиваться. К выходным потепление усилится. Осадки почти исчезнут.

На регион временно повлияет антициклон, связанный с южно-европейской системой. Тёплый воздух придёт из района Сахары, но по пути через Европу заметно остынет.

К 21 июня температура может подняться до +26 градусов.

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