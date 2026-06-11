В Рязанской области установился жаркий период с дневными температурами до +30 и выше. По оценкам специалистов РГУ имени С.А. Есенина, пик придётся на 11 июня, после чего начнётся постепенное снижение температуры.

Местами воздух прогреется до +30,7. Однако основная ось экстремальной жары пройдёт западнее региона, где условия окажутся ещё жёстче.

Причиной стал уральский антициклон в связке с циклоном над Балтикой. Такая комбинация сформировала мощный поток тёплого воздуха с юго-востока. Воздушные массы идут из районов Туркменистана и Афганистана, поднимаясь далеко на север — вплоть до Белого моря и Полярного Урала.

По пути поток проходит над Каспийским морем. Там он насыщается влагой, из-за чего жара становится не сухой, а душной и тяжёлой для организма.

Душно, жарко и почти без ветра

В четверг и пятницу погодная ситуация осложнится. Ветер ослабеет, влажность вырастет.

Именно сочетание высокой температуры и сырого воздуха создаст эффект тяжёлой духоты. Переносится такая погода заметно хуже обычной жары.

«Дело в том, что пустынный воздух на пути к центру Русской равнины длительное время будет идти над Каспийским морем и напитается там влагой за счет испарения, — пишут метеорологи. — К нам он придет не только жарким, но и влажным, а жара в условиях духоты переносится тяжело, это все знают. Ситуацию усугубит и безветренная погода, которая ожидается в пятницу и особенно в четверг, на температурном максимуме. Жара при слабом ветре и высокой влажности воздуха – это жёстко, придется через это пройти.

Перелом наступит после 13 июня

Уже в субботу барические ложбины из Европы и Северного Казахстана перекроют путь жаркому воздуху. Антициклон начнёт терять силу и смещаться на восток. С запада начнёт заходить более прохладный воздух.

В этот период резко возрастёт вероятность гроз и ливней. Основная зона непогоды сместится западнее Рязанской области, но регион тоже заденет.

С 15 июня погода перейдёт под влияние циклонов. Самые сильные осадки ожидаются 16–17 июня.

За сутки может выпадать до 45 мм дождя — почти 70% месячной нормы. Температура опустится до +15 днём и около +12 ночью.

Регион окажется в зоне отрицательной температурной аномалии. В этот период погода станет сырой и прохладной.

Новое потепление ближе к выходным

После 18 июня начнётся постепенное восстановление температуры. Днём воздух прогреется до +20, облака начнут рассеиваться.

К выходным потепление усилится. Осадки почти исчезнут.

На регион временно повлияет антициклон, связанный с южно-европейской системой. Тёплый воздух придёт из района Сахары, но по пути через Европу заметно остынет.

К 21 июня температура может подняться до +26.

К 22 июня снова ожидается смена воздушных масс и возвращение дождей. Пока прогноз остаётся предварительным, но синоптики не исключают очередной циклонический заход.

«К 22.06 создадутся условия для очередного циклонического похолодания и порции осадков. Однако о нем еще очень рано судить. По сугубо предварительным оценкам, оно ожидается более слабым, но более продолжительным, чем заток холода 15-17 июня», — пишут эксперты.