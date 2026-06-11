Фото: 7info
Погода

Изнуряющую жару и температурную аномалию пообещали рязанцам синоптики РГУ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области установился жаркий период с дневными температурами до +30 и выше. По оценкам специалистов РГУ имени С.А. Есенина, пик придётся на 11 июня, после чего начнётся постепенное снижение температуры.

Местами воздух прогреется до +30,7. Однако основная ось экстремальной жары пройдёт западнее региона, где условия окажутся ещё жёстче.

Причиной стал уральский антициклон в связке с циклоном над Балтикой. Такая комбинация сформировала мощный поток тёплого воздуха с юго-востока. Воздушные массы идут из районов Туркменистана и Афганистана, поднимаясь далеко на север — вплоть до Белого моря и Полярного Урала.

По пути поток проходит над Каспийским морем. Там он насыщается влагой, из-за чего жара становится не сухой, а душной и тяжёлой для организма.

Душно, жарко и почти без ветра

В четверг и пятницу погодная ситуация осложнится. Ветер ослабеет, влажность вырастет.

Именно сочетание высокой температуры и сырого воздуха создаст эффект тяжёлой духоты. Переносится такая погода заметно хуже обычной жары.

«Дело в том, что пустынный воздух на пути к центру Русской равнины длительное время будет идти над Каспийским морем и напитается там влагой за счет испарения, — пишут метеорологи. — К нам он придет не только жарким, но и влажным, а жара в условиях духоты переносится тяжело, это все знают. Ситуацию усугубит и безветренная погода, которая ожидается в пятницу и особенно в четверг, на температурном максимуме. Жара при слабом ветре и высокой влажности воздуха – это жёстко, придется через это пройти.

Перелом наступит после 13 июня

Уже в субботу барические ложбины из Европы и Северного Казахстана перекроют путь жаркому воздуху. Антициклон начнёт терять силу и смещаться на восток. С запада начнёт заходить более прохладный воздух.

В этот период резко возрастёт вероятность гроз и ливней. Основная зона непогоды сместится западнее Рязанской области, но регион тоже заденет.

С 15 июня погода перейдёт под влияние циклонов. Самые сильные осадки ожидаются 16–17 июня.

За сутки может выпадать до 45 мм дождя — почти 70% месячной нормы. Температура опустится до +15 днём и около +12 ночью.

Регион окажется в зоне отрицательной температурной аномалии. В этот период погода станет сырой и прохладной.

Новое потепление ближе к выходным

После 18 июня начнётся постепенное восстановление температуры. Днём воздух прогреется до +20, облака начнут рассеиваться.

К выходным потепление усилится. Осадки почти исчезнут.

На регион временно повлияет антициклон, связанный с южно-европейской системой. Тёплый воздух придёт из района Сахары, но по пути через Европу заметно остынет.

К 21 июня температура может подняться до +26.

К 22 июня снова ожидается смена воздушных масс и возвращение дождей. Пока прогноз остаётся предварительным, но синоптики не исключают очередной циклонический заход.

«К 22.06 создадутся условия для очередного циклонического похолодания и порции осадков. Однако о нем еще очень рано судить. По сугубо предварительным оценкам, оно ожидается более слабым, но более продолжительным, чем заток холода 15-17 июня», — пишут эксперты. 

Предыдущая статья
НТВ снимает военную драму «Гармонь Победы» с Сапрыкиным и Чернышёвым
Следующая статья
Ножи в коробках со сладостями пытались пронести в рязанскую колонию

Популярные материалы

Политика

«Убивать будут вас»: Захар Прилепин предупредил россиян о новой реальности

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, находящийся на службе в зоне СВО, заявил о кардинальном изменении характера боевых действий. По его словам, Украина перешла к тактике тотального террора, а российскому обществу придется срочно менять психологию мирного времени на военную.
Новости России

Стало известно о наследстве актрисы Людмилы Чурсиной, скончавшейся от рака

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в 84 года от онкологии. После неё осталось имущество в двух городах, трое бывших мужей в прошлом и один человек, которого она считала семьёй.
Новости России

Генерал раскрыл, откуда прилетели ракеты «Фламинго» по Чебоксарам 

Утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке. Генерал-майор Владимир Попов назвал три возможных маршрута, по которым украинские ракеты «Фламинго» могли добраться до Поволжья.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами Усольцевых

Тела Усольцевых, пропавших в красноярской тайге прошлой осенью, будет...
Новости России

Актриса Чурсина сделала откровенное признание подруге перед смертью

Народная артистка СССР Людмила Чурсина проходила лечение в больнице...
Темы
Новости России

В Краснодаре оценивают ущерб после ночной атаки дронов

Около 80 жильцов многоэтажки среди ночи были эвакуированы в укрытие, организованное на подземной парковке. К настоящему моменту все они уже вернулись в свои квартиры.
Политика

ВСУ применяют тактику «выжженной земли» под Купянском

По предварительным оценкам, в заложниках у украинских формирований в окрестностях Купянска остаются около полутора тысяч мирных граждан.
Происшествия

Ножи в коробках со сладостями пытались пронести в рязанскую колонию

При досмотре посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом в коробках с кондитерскими изделиями.
Новости кино и ТВ

НТВ снимает военную драму «Гармонь Победы» с Сапрыкиным и Чернышёвым

Молодые ребята уходят добровольцами на войну, где им предстоит столкнуться с суровой фронтовой реальностью. Главным помощником и поддержкой для героев становится гармонь, в распевах и переливах которой они находят силы идти вперёд к победе.
Новости России

ФСБ предотвратила покушение на российского военного в Подмосковье

Как сообщили в ФСБ, в Московском регионе задержали иностранного гражданина 1990 года рождения. По версии спецслужбы, он должен был совершить убийство российского военнослужащего с применением огнестрельного оружия.
Происшествия

Под Рязанью машиниста крана и руководителя будут судить после ЧП на стройке

Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.
Происшествия

Мигрант-рецидивист напал на рязанца в квартире

Сотрудники полиции установили, что к ограблению причастен 29-летний гражданин страны СНГ, который недавно приехал в Рязани на заработки. На родине мужчину неоднократно осудили за кражи. 
Интересное

Пророчество старца Паисия о России и будущем мира: что сбывается сегодня

Пророчество старца Паисия о судьбе России, Турции и мирового устройства продолжает вызывать интерес спустя десятилетия после его смерти. Многие верующие и исследователи пытаются понять, насколько его слова соотносятся с современными событиями.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье