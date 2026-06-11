Ножи в коробках со сладостями пытались пронести в рязанскую колонию

В ИК-5 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

При досмотре посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом в коробках с кондитерскими изделиями. В ходе проверки было изъято восемь мобильных телефонов, а также три кухонных ножа.

По факту попытки передачи запрещенных предметов в исправительное учреждение в отношении отправителя составлен протокол об административном правонарушении.