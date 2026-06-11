Павел Малков рассказал, что почти 3 тысячи рязанцев получили юридическую помощь в проекте «Правовой поезд»

В Рязанской области подвели пятилетние итоги работы социально значимого проекта «Правовой поезд». Как сообщил Губернатор Павел Малков на межрегиональной конференции, посвященной защите прав сельских жителей, почти 3 тысячи рязанцев уже получили качественную юридическую помощь.
Мероприятие с участием главного федерального инспектора по Рязанской области Михаила Максимова, руководства регионального Управления Минюста, министра территориальной политики Жанны Фоминой, уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной, депутатов, глав муниципалитетов, представителей духовенства и правозащитников из Владимирской, Белгородской и Ивановской областей прошло в Рязанской области.
Губернатор добавил, что сегодня в экспертную группу проекта входят представители более 20 ведомств, включая прокуратуру, МВД, МЧС, адвокатов и нотариусов. Проект получил высокую оценку на федеральном уровне.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в видеообращении назвала Рязанскую область флагманом проекта, поблагодарила Павла Малкова и Наталью Епихину за успешную реализацию и отметила, что опыт региона активно тиражируется по всей стране. Михаил Максимов подчеркнул, что «Правовой поезд» доказал свою эффективность, сократив дистанцию между государством и человеком.
В рамках конференции также вручили награды активистам проекта и обсудили перспективы его развития.