Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» расширил направления работы

В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». Участники подвели итоги трехлетней деятельности организации и определили ключевые векторы дальнейшего развития.
Созданный по Указу Президента России Владимира Путина фонд за три года выстроил эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и семей участников СВО. Как заявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, эффективность этой работы подтверждают сами ветераны и их близкие.
Среди наиболее востребованных услуг — назначение соцподдержки и денежных выплат, юридическая помощь, а также содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий либо члена семьи погибшего.
Полномочия фонда продолжают расширяться. С марта прошлого года организация сопровождает членов семей без вести пропавших участников СВО, помогая со сдачей биоматериала, заполнением опознавательных карт, а также оказывая психологическую и юридическую поддержку.
Президент поддержал инициативу о внедрении проектной деятельности. В связи с этим в структуре центрального аппарата появится Проектный комитет, который займется подготовкой, реализацией и сопровождением проектов фонда, а также разработкой госпрограмм поддержки ветеранов СВО и иных категорий граждан.
Кроме того, глава государства одобрил включение в контур работы фонда двух новых категорий: действующих военнослужащих с инвалидностью, а также участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших инвалидность в результате этих событий. Для них фонд обеспечит технические средства реабилитации, поможет в адаптации жилых помещений и будет вовлекать защитников в занятия адаптивной физкультурой и спортом.
Справка: Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: Московское шоссе, 18. Телефон: +7 (4912) 46-30-31. Отделения также работают во всех муниципалитетах региона.