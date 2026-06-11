Фото фонда «Защитники Отечества»
Общество

Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» расширил направления работы

Олеся Чугунова
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В Москве состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества». Участники подвели итоги трехлетней деятельности организации и определили ключевые векторы дальнейшего развития.

Созданный по Указу Президента России Владимира Путина фонд за три года выстроил эффективную комплексную систему социального сопровождения ветеранов и семей участников СВО. Как заявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, эффективность этой работы подтверждают сами ветераны и их близкие.

«Работа фонда «Защитники Отечества» – это ежедневный, очень непростой труд, требующий профессионализма и большого участия. Социальные координаторы фонда круглосуточно находятся рядом с ветеранами и их семьями, помогают решать самые разные вопросы, сопровождают на каждом этапе. За три года расширились направления деятельности фонда, появились новые меры поддержки, а сама система помощи стала более комплексной и адресной. Поэтому главной оценкой работы фонда для нас является оценка самих ветеранов, их удовлетворенность той помощью, которую они получают. По данным социологии, уровень доверия фонду уже превысил 90%», – отметил председатель Наблюдательного совета фонда Сергей Кириенко.

Среди наиболее востребованных услуг — назначение соцподдержки и денежных выплат, юридическая помощь, а также содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий либо члена семьи погибшего.

Полномочия фонда продолжают расширяться. С марта прошлого года организация сопровождает членов семей без вести пропавших участников СВО, помогая со сдачей биоматериала, заполнением опознавательных карт, а также оказывая психологическую и юридическую поддержку.

Президент поддержал инициативу о внедрении проектной деятельности. В связи с этим в структуре центрального аппарата появится Проектный комитет, который займется подготовкой, реализацией и сопровождением проектов фонда, а также разработкой госпрограмм поддержки ветеранов СВО и иных категорий граждан.

«Расширение полномочий фонда – это ответ государства на реальные запросы людей, которые прошли через тяжелые испытания, защищая интересы страны. Мы постоянно находимся в прямом контакте с ветеранами, родственниками погибших и пропавших без вести бойцов, видим, где требуется дополнительная поддержка, и предлагаем новые решения. Для нас принципиально важно, чтобы помощь была адресной и своевременной», — подчеркнула Анна Цивилева.

Кроме того, глава государства одобрил включение в контур работы фонда двух новых категорий: действующих военнослужащих с инвалидностью, а также участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших инвалидность в результате этих событий. Для них фонд обеспечит технические средства реабилитации, поможет в адаптации жилых помещений и будет вовлекать защитников в занятия адаптивной физкультурой и спортом.

Справка: Рязанский филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: Московское шоссе, 18. Телефон: +7 (4912) 46-30-31. Отделения также работают во всех муниципалитетах региона.

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