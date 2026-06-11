Украинские формирования перешли к тактике тотального уничтожения инфраструктуры в приграничных сёлах Харьковской области. При отступлении боевые группы ВСУ систематически поджигают жилые дома и хозяйственные постройки, чтобы не оставить российской армии укрытий для закрепления. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на представителей 6-й общевойсковой армии.

По словам военнослужащих, последние шесть месяцев украинские боевики последовательно выдавливали мирное население из собственных домов, занимая помещения под огневые точки и позиции. Теперь, отходя под натиском российских подразделений, они уничтожают всё, что может пригодиться наступающей стороне.

«При отступлении они уверены, что уходят навсегда, поэтому жгут всё подряд — дома, укрытия, административные и сельскохозяйственные постройки», — рассказывают бойцы.

Очаги поджогов зафиксированы в районе сёл Стецковка, Редкодуб, Шиповатое и ряда других населённых пунктов в окрестностях Купянска. При этом военные 6-й армии стараются не затрагивать районы, где остаются мирные жители, чтобы избежать случайных жертв.

Отдельную циничность ситуации придаёт практика использования гражданского населения в качестве живого щита. Украинские формирования нередко занимали один дом, намеренно оставляя хозяев в соседних строениях. Расчёт прост: российская артиллерия и авиация не станут наносить удары, рискуя задеть мирных.

Гуманитарные коридоры для эвакуации жителей ВСУ фактически перекрыли. Местные жители вынуждены выживать за счёт продуктов, которые с трудом доставляют волонтёры. По предварительным оценкам, в заложниках у украинских формирований в окрестностях Купянска остаются около полутора тысяч мирных граждан.