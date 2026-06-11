В Краснодаре оценивают ущерб после ночной атаки дронов

Краснодар приходит в себя после ночной атаки беспилотников. В Центральном округе города осколки сбитого БПЛА попали в многоквартирный дом, что привело к пожару. Рядом пострадал и бизнес-центр.

Как сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев ночью 11 июня, сразу после инцидента на место прибыли экстренные службы. Сотрудники службы спасения Краснодара уже обследовали помещения и прилегающие территории на наличие неразорвавшихся фрагментов беспилотника. Сейчас спасатели демонтируют опасные конструкции, которые могут угрожать людям.

Около 80 жильцов многоэтажки среди ночи были эвакуированы в укрытие, организованное на подземной парковке. К настоящему моменту все они уже вернулись в свои квартиры.

Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте, их состояние не потребовало госпитализации.

Следующим этапом станет поквартирный обход для детальной оценки ущерба. Владельцам поврежденных квартир обещали оказать необходимую поддержку, сообщает оперштаб региона.